Mazatlán
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Afectación

Lluvias provocan estragos en zona hotelera frente a Conapesca, en Mazatlán

Opera el cárcamo de rebombeo de Conapesca para desfogar agua hacia el mar ante las lluvias, informa Gobierno municipal
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/09/2026 12:18
29/09/2026 12:18

MAZATLÁN._ Las fuertes lluvias han provocado afectaciones en la zona hotelera e inundaciones de la Avenida Camarón Sábalo, haciendo estragos a la altura de Conapesca.

Esta zona quedó bajo el agua.

El Gobierno de Mazatlán informó, a través de un comunicado, que el cárcamo de rebombeo de Conapesca se mantiene en funcionamiento ante las lluvias registradas en Mazatlán, con sus bombas activas para extraer y desfogar el agua hacia el marque se acumula en esta zona.

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El sistema de rebombeo permite mantener el desalojo del agua y atender las acumulaciones que se generan durante las precipitaciones, contribuyendo a reducir posibles afectaciones en el sector y facilitar la circulación.

De manera paralela, elementos de Protección Civil realizan recorridos y mantienen vigilancia en zonas susceptibles a acumulaciones de agua, mientras personal de Obras Públicas y Servicios Públicos permanece activo para atender las necesidades que se presenten.

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Seguridad Vial también mantiene presencia en distintos puntos de la ciudad para apoyar ante las condiciones que puedan afectar la circulación.

El Gobierno Municipal permanece atento a la evolución de las lluvias y recomienda a la ciudadanía conducir con precaución y evitar zonas con acumulación de agua.

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