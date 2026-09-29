$!Lluvias provocan estragos en zona hotelera frente a Conapesca, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Las fuertes lluvias han provocado afectaciones en la zona hotelera e inundaciones de la Avenida Camarón Sábalo, haciendo estragos a la altura de Conapesca.
Esta zona quedó bajo el agua.
El Gobierno de Mazatlán informó, a través de un comunicado, que el cárcamo de rebombeo de Conapesca se mantiene en funcionamiento ante las lluvias registradas en Mazatlán, con sus bombas activas para extraer y desfogar el agua hacia el marque se acumula en esta zona.
El sistema de rebombeo permite mantener el desalojo del agua y atender las acumulaciones que se generan durante las precipitaciones, contribuyendo a reducir posibles afectaciones en el sector y facilitar la circulación.
De manera paralela, elementos de Protección Civil realizan recorridos y mantienen vigilancia en zonas susceptibles a acumulaciones de agua, mientras personal de Obras Públicas y Servicios Públicos permanece activo para atender las necesidades que se presenten.
Seguridad Vial también mantiene presencia en distintos puntos de la ciudad para apoyar ante las condiciones que puedan afectar la circulación.
El Gobierno Municipal permanece atento a la evolución de las lluvias y recomienda a la ciudadanía conducir con precaución y evitar zonas con acumulación de agua.