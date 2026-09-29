$!Lluvias provocan estragos en zona hotelera frente a Conapesca, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Las fuertes lluvias han provocado afectaciones en la zona hotelera e inundaciones de la Avenida Camarón Sábalo, haciendo estragos a la altura de Conapesca. Esta zona quedó bajo el agua. El Gobierno de Mazatlán informó, a través de un comunicado, que el cárcamo de rebombeo de Conapesca se mantiene en funcionamiento ante las lluvias registradas en Mazatlán, con sus bombas activas para extraer y desfogar el agua hacia el marque se acumula en esta zona.





El sistema de rebombeo permite mantener el desalojo del agua y atender las acumulaciones que se generan durante las precipitaciones, contribuyendo a reducir posibles afectaciones en el sector y facilitar la circulación. De manera paralela, elementos de Protección Civil realizan recorridos y mantienen vigilancia en zonas susceptibles a acumulaciones de agua, mientras personal de Obras Públicas y Servicios Públicos permanece activo para atender las necesidades que se presenten.



