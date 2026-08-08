$!Lluvias vuelven a rebasar infraestructura pluvial dejando inundaciones y afectaciones en distintas zonas de Mazatlán

Una intensa jornada de lluvias sorprendió a Mazatlán durante la madrugada y mañana de este sábado, dejando un acumulado de 156 milímetros en apenas cinco horas, lo que provocó inundaciones en numerosas colonias, afectaciones a la circulación vehicular, caída de árboles y daños en algunos puntos de la ciudad. Las precipitaciones comenzaron a intensificarse alrededor de las 3:00 horas y se mantuvieron hasta aproximadamente las 8:00 de la mañana, periodo en el que el Observatorio Meteorológico de Mazatlán contabilizó los 156 milímetros de lluvia. Como consecuencia de la cantidad de agua registrada en un corto periodo, diversas zonas del puerto amanecieron con importantes acumulaciones, encharcamientos, afectaciones en infraestructura urbana y casas habitacionales.





Entre los sectores afectados se encuentran el Centro Histórico, Benito Juárez, López Mateos, El Toreo, Zona Dorada, Casa Redonda, 21 de Marzo, Francisco Villa, Dorados de Villa, Infonavit Playas y Palos Prietos, entre otras colonias y fraccionamientos. Las afectaciones también se extendieron a algunas de las principales vialidades de Mazatlán, entre ellas las avenidas Insurgentes, Revolución, Camarón Sábalo, Bicentenario, Cruz Lizárraga, Gabriel Leyva y Belisario Domínguez, donde el nivel del agua complicó el tránsito durante las primeras horas del día. Uno de los puntos que nuevamente presentó problemas fue la avenida Cruz Lizárraga, donde la acumulación de agua alcanzó niveles que dificultaron el paso de los vehículos, generando complicaciones para quienes intentaban desplazarse por este sector.





Esta vialidad ha presentado inundaciones de manera recurrente durante las lluvias registradas en las últimas semanas, particularmente en sus cruces y zonas bajas cercanas a la franja costera. En la colonia 21 de Marzo se reportó además la caída de una barda debido a las condiciones generadas por las precipitaciones, mientras que en la calle Belisario Domínguez, a partir de la calle Zaragoza, fue necesario cerrar temporalmente el paso vehicular debido a la caída de un árbol. Las intensas precipitaciones también volvieron a poner a prueba la capacidad de desfogue de distintos sectores de Mazatlán, principalmente en zonas bajas y vialidades que tradicionalmente presentan acumulaciones durante episodios de lluvia intensa.





En el Centro Histórico de Mazatlán, a la altura de la Plazuela Machado, las intensas lluvias también provocaron problemas en el sistema de drenaje, principalmente en sectores de las calles Constitución, Carnaval y Heriberto Frías, donde se registraron desbordamientos de las alcantarillas ante la gran cantidad de agua acumulada durante la mañana. Mientras tanto, en la colonia López Mateos, el nivel del agua alcanzó aproximadamente los 50 centímetros en algunos puntos, situación que dificultó la circulación y afectó a varios vehículos que intentaron transitar por las zonas inundadas.





Caen 156 milímetros en cinco horas Luis Alberto Torres Alarcón, encargado del Observatorio Meteorológico de Mazatlán, informó que el episodio registrado durante la madrugada fue considerado de lluvia muy fuerte a intensa, debido principalmente al volumen acumulado en un periodo relativamente corto. “Las precipitaciones que se registraron el día de hoy fueron lluvias muy fuertes. Tuvimos un acumulado de 156 milímetros, de 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana”, informó. Explicó que las condiciones fueron ocasionadas por la combinación de diferentes factores atmosféricos presentes sobre la región.





“Esto se debió a la entrada de humedad del Pacífico, aunado a la inestabilidad atmosférica que persiste en el ambiente y en interacción con el monzón mexicano”, declaró. Torres Alarcón señaló que las condiciones para la presencia de lluvias se mantendrán durante los próximos días en Sinaloa, por lo que no se descartan nuevas precipitaciones para Mazatlán. Para este domingo, indicó, los modelos meteorológicos muestran una mayor intensidad de las lluvias hacia las regiones centro y norte del estado, aunque el sur también mantiene posibilidades de precipitaciones.





“No descartamos lluvias para acá, para Mazatlán, para el día de mañana, pero según el modelo GFS serían un poco menos intensas que en el centro y norte del estado”, explicó. Otro de los incidentes se registró sobre el Paseo del Centenario, en el Cerro de la Nevería, donde se presentó un deslave que provocó el desprendimiento de tierra y material rocoso hacia la vialidad. El hecho se sumó a las distintas afectaciones registradas durante la mañana de este sábado en Mazatlán, por lo que se recomendó a los automovilistas extremar precauciones al circular por este tramo ante el riesgo de nuevos desprendimientos.





Vigilan zonas con potencial ciclónico en el Pacífico El encargado del Observatorio Meteorológico agregó que actualmente se mantienen bajo vigilancia tres zonas en el Pacífico mexicano con posibilidades de desarrollo ciclónico durante los próximos días.





Además, precisó que se dará seguimiento permanente a estos sistemas para conocer su evolución y determinar si alguno puede alcanzar la categoría de ciclón tropical. En cuanto a las temperaturas, señaló que las lluvias permitirán una ligera disminución en la sensación de calor. Para este sábado se esperan máximas de entre 32 y 34 grados, mientras que para el domingo podrían ubicarse entre los 33 y 35 grados.



