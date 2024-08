Tras la protesta con velas encendidas y la marcha celebrada la noche del viernes, el personal del PJF declaró que la manifestación continuaría durante todo el fin de semana sin descanso, pues quieren demostrar al Gobierno Federal que su voz sí se escucha y que sí son ciervos de la nación; así lo explica Laura Baltazar, secretaria del Tribunal del PJF.

“Nosotros seguimos con mucho entusiasmo, con mucha esperanza de que verdaderamente nos escuchen, sobre todo que se nos escuche, ya que el problema ha sido principalmente eso, que hemos sido totalmente ignorados en gobierno, fundamentalmente en Gobierno Federal, que es donde más hemos sido hechos a un lado. Literalmente se han burlado ahí de nosotros diciendo que realmente no somos necesarios, que no hacemos nada y que no somos indispensables para el país, cuando en realidad somos un poder, somos el Poder Judicial de la Federación”, dijo Laura Baltazar.