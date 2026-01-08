$!Locales de Olas Altas, en Mazatlán, cierran por bajas ventas o por remodelación

Cierran bares, sushis y cafés de Olas Altas por bajas ventas o remodelación. Por la cuesta de enero aprovecharon para tomarse una pausa, recortaron horarios para abrir en el periodo carnavalero y otros bajaron cortinas de manera definitiva. Mientras tanto, una franja de casi una cuadra con seis negocios chicos de la zona gastronómica y de bares de Olas Alta están cerrados o por la baja de visitantes, porque se tomaron vacaciones o porque remodelan las instalaciones. Actualmente solo está abierto por las mañanas el Rico’s Café, una fonda que ofrece desayunos, por las noches el Bellmar y el restaurante bar Burguer, Ribs & Beer.

Tras un recorrido realizado por Noroeste, se constató que los negocios que presentan cortinas abajo han sido porque les bajó el nivel de los comensales, algunos de manera temporal, otros permanentemente y solo uno está con obras de remodelación, de acuerdo a las respuestas de algunos trabajadores entrevistados. Coincidieron que los propietarios aprovecharon la cuesta de enero y que hay mucho más poco turismo nacional llegando para hacer una pausa y les dieron vacaciones al personal, en lugar de cerrar definitivamente. Esta zona de Olas Altas, es una de las más concurridas por las familias mazatlecas, sobre todo de los jóvenes en fines de semana, pero también ha sido golpeada por el factor de inseguridad que les redujo la afluencia, tanto local como de visitantes. Y es que según algunos propietarios, con los hechos de violencia del último año en la entidad y en Mazatlán, se han visto en la necesidad de recortar los horarios nocturnos y si había quienes ofrecían desayunos, dejaron de hacerlo, así que en definitivo, han tenido que adecuarse con nuevos horarios de venta o no abrir entre semana para solo hacerlo el jueves, viernes, sábado al domingo.