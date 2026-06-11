$!Locales y visitantes se unen en Mazatlán al entusiasmo del Mundial

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 y del juego inaugural de la Selección Mexicana lo disfrutan en Mazatlán turistas, empleados, habitantes y estudiantes por igual, pese a las restricciones para transmitir los partidos de la FIFA. Tras un recorrido realizado por la zona turística, se observaron en restaurantes, lobby y en oficinas, las pantallas anunciando material mundialista, los preparativos del primer partido de fútbol entre la selección de México contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Turistas de distintos estados de la República que se encuentran recorriendo el destino, disfrutan del Mundial a su manera en hoteles y restaurantes, algunos les prepararon eventos exclusivos para los huéspedes y colaboradores para mandarle buenas vibras a la Selección Mexicana. Los turistas se dicen de lo más consentidos ataviados de la indumentaria del tricolor con gorras, pelucas, cachuchas y las típicas banderas pintadas en las mejillas. Y pese a que no se prohibió suspender clases y labores, los mazatlecos se alistan para disfrutar de la inauguración de la Copa Mundial 2026. En algunos planteles hicieron ajustes al igual que en distintas entidades del País y Sinaloa y Mazatlán no fueron la excepción, pues las autoridades educativas decidieron suspender clases de última hora o modificar horarios de salida y recortar actividades escolares para este jueves 11 de junio.