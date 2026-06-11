Mazatlán
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Convivencia

Locales y visitantes se unen en Mazatlán al entusiasmo del Mundial

En algunos restaurantes, hoteles y oficinas disfrutan del inicio del torneo de futbol
Leticia López |
11/06/2026 11:17
11/06/2026 11:17

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 y del juego inaugural de la Selección Mexicana lo disfrutan en Mazatlán turistas, empleados, habitantes y estudiantes por igual, pese a las restricciones para transmitir los partidos de la FIFA.

Tras un recorrido realizado por la zona turística, se observaron en restaurantes, lobby y en oficinas, las pantallas anunciando material mundialista, los preparativos del primer partido de fútbol entre la selección de México contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

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Turistas de distintos estados de la República que se encuentran recorriendo el destino, disfrutan del Mundial a su manera en hoteles y restaurantes, algunos les prepararon eventos exclusivos para los huéspedes y colaboradores para mandarle buenas vibras a la Selección Mexicana.

Los turistas se dicen de lo más consentidos ataviados de la indumentaria del tricolor con gorras, pelucas, cachuchas y las típicas banderas pintadas en las mejillas.

Y pese a que no se prohibió suspender clases y labores, los mazatlecos se alistan para disfrutar de la inauguración de la Copa Mundial 2026.

En algunos planteles hicieron ajustes al igual que en distintas entidades del País y Sinaloa y Mazatlán no fueron la excepción, pues las autoridades educativas decidieron suspender clases de última hora o modificar horarios de salida y recortar actividades escolares para este jueves 11 de junio.

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Desde casa o en otro sitio, el pretexto era bueno y justificable, señalaron.

La medida se suma a las disposiciones previamente anunciadas en la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey, Querétaro, Coahuila, Veracruz y Campeche ante la expectativa del arranque del torneo y de que cada quien viviera su propio mundial.

El evento deportivo internacional sin dudarlo es un pretexto para festejar de la población y los turistas que están de paso por Mazatlán y que andaban buscando un sitio donde disfrutar del primer partido de la Selección Mexicana.

Con cornetas, banderas, cachuchas y las típicas playeras de la selección mexicana ya empezaron su Mundial en Mazatlán.

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