Localiza colectivo Por Las Voces Sin Justicia dos cuerpos durante jornada de búsqueda en Elota

Una nueva búsqueda positiva registró el colectivo Por Las Voces Sin Justicia este miércoles 15 de julio, durante una jornada realizada en la comunidad de el Roble, perteneciente al municipio de Elota, donde hasta el momento han sido localizados dos cuerpos.

Así lo dio a conocer el colectivo a través de sus redes sociales, donde detallaron que el hallazgo ocurrió en una zona ubicada aproximadamente a 12 minutos de La Cruz de Elota.

De acuerdo con la publicación, en las labores participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, personal de la Secretaría de Marina y representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes brindaron acompañamiento durante las acciones de campo.

El colectivo señaló además que la búsqueda se realizó en conjunto con integrantes del colectivo Buscando a Jonás, organización que también participa en labores de localización de personas desaparecidas en Sinaloa.

Hasta el momento, las buscadoras reportan el hallazgo de dos cuerpos, aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en que fueron encontrados ni sobre una posible identificación de las víctimas.

Asimismo, la agrupación adelantó que en las próximas horas difundirá imágenes y características de la ropa localizada en el sitio, con el objetivo de que familiares de personas desaparecidas puedan aportar información que contribuya a una eventual identificación.

Los restos localizados serán procesados por las autoridades correspondientes, quienes realizarán las diligencias periciales y los estudios forenses necesarios para determinar la identidad de las personas encontradas.

Este nuevo hallazgo se suma al más reciente realizado por el colectivo en el municipio de Elota, donde el pasado martes 14 de julio localizaron restos carbonizados en las inmediaciones de la comunidad de La Cruz.