MAZATLÁN._ Dos jóvenes presuntamente privados ilegalmente de su libertad fueron encontrados la mañana de este martes con vida y al parecer amarrados en el área del poblado de El Chilillo, al norte de Mazatlán, informaron el Alcalde Édgar González Zataráin y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

Lo anterior lo manifestaron tras reunirse la mañana de este 11 de abril en la Sala de Cabildo con familiares y personas desplazados por la violencia en el sur del estado que les reiteraron la exigencia de apoyo para encontrar al joven Omar, de 19 años, quien fue privado de la libertad cerca de las 6:30 horas del domingo pasado cuando iba saliendo de su trabajo en una taquería ubicada en la Colonia Luis Echeverría e iba acompañado de su mamá.

“La investigación y la búsqueda de todo esto lo trae la Fiscalía del Estado; nosotros solamente coadyuvamos, hacer la gestión, estar encima buscando, haciendo presión para que las autoridades que se encargas de esto, de las investigaciones, pues den resultados, parte de lo que hemos venido haciendo y que hemos venido haciendo es que se están haciendo los protocolos de búsqueda”, añadió González Zataráin.

“Que hay operativos de búsqueda del joven y de una persona más, que una de ellas ya apareció, apareció hace un rato, en la mañana apareció amarrado por ahí y ahí están incluso circulando en redes sociales, pero ese tema, ese trabajo de búsqueda que es la que nosotros estamos coordinándonos con la autoridad competente, obviamente la Fiscalía, el secretario de Seguridad Pública trae precisamente un operativo en ese sentido de búsqueda junto con la Fiscalía”

En la reunión el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez, expresó que cerca de la medianoche del mismo domingo otro joven trabajador, de 22 años, de la misma taquería, también fue privado de la libertad.

El Alcalde les reiteró el apoyo en la búsqueda del joven, que inició desde el lunes, y para ello instruyó al Secretario de Seguridad Pública Municipal Jaime Othoniel Barrón Valdez, estar en contacto con las familias que buscan al joven Omar y acompañarlos a la Vicefiscalía Regional de Justicia.

Los papás del joven pidieron que se los regresen con vida, pues es buena persona y no se dedica a nada malo.

El titular de la SSPM expresó que la mañana de este martes fueron localizados por el rumbo de El Chilillo, con vida y al parecer amarrados dos jóvenes que estaban reportados como privados ilegalmente de la libertad, pero dijo que es la Vicefiscalía quien tiene la información al respecto.

“Hay información de dos personas que fueron localizadas, pero comentaba que es información que tiene que proporcionar la Fiscalía porque se encuentra en una carpeta de investigación, entonces no puedo intervenir por la cuestión de la secrecía no sé qué información se pueda o no se pueda proporcionar”, informó Barrón Valdez en entrevista.

“De manera general son dos personas, dos masculinos localizados, por ahí por El Chilillo, pertenecen a El Chilillo”.