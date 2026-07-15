$!Localizan cuatro cuerpos en Elota en una búsqueda del colectivo Por Las Voces Sin Justicia; recuperan prendas

Una nueva búsqueda positiva registró el colectivo Por Las Voces Sin Justicia este miércoles 15 de julio, durante una jornada realizada en la comunidad de el Roble, perteneciente al municipio de Elota, donde localizaron cuatro cuerpos. En una publicación en redes sociales, detallaron que el hallazgo ocurrió en una zona ubicada aproximadamente a 12 minutos de La Cruz de Elota. De acuerdo con la publicación, en las labores participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, personal de la Secretaría de Marina y representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes brindaron acompañamiento durante las acciones de campo.











El colectivo señaló además que la búsqueda se realizó en conjunto con integrantes del colectivo Buscando a Jonás, organización que también participa en labores de localización de personas desaparecidas en Sinaloa. “Nuestro objetivo es que la información llegue de manera responsable a quienes al igual que nosotros buscamos respuestas y que puedan tener un punto de contacto para recibir orientación”, explicó respecto al logo colocado en las imágenes difundidas.











Durante la jornada de búsqueda realizada el día 15 de julio de 2026, en la comunidad de El Roble, Elota, con el colectivo Buscando a Jonás, se localizaron:

#1 Masculino: Short playero color rojo, talla 36, marca Banana Republic. Pantalón BOY SKY, talla 33. Cinto con hebilla en forma de letra “D”; debido al deterioro de la prenda se desconoce el color original. Vendaje en el brazo izquierdo.

#2 Masculino: Bóxer de algodón, posiblemente color blanco. Cinto de baqueta color negro. Pantalón Levi’s, talla 34 x 30, probablemente color negro. Pulsera tejida negra con ojo turco rojo. Calcetines negros cortos.

#3 Masculino: Pantalón azul mezclilla Talla 36x30 Calcetines azul marino Cinto de vaqueta Boxer blanco

#4 Masculino: Bóxer, no se aprecia talla, probablemente color blanco. Pantalón de mezclilla azul claro. Camisa color blanco. Pieza molar con restauración metálica color plateado.









