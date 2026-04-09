Localizan en penal de Mazatlán a hombre reportado como desaparecido desde hace más de una década

“El día de ayer (miércoles) encontramos a un chico que ya tenía 12 años en el penal y su familia no lo sabía, su familia lo cree desaparecido y el chico está ahí. Fuimos a hacer esa búsqueda y detectamos que estaba en el penal sin que sus familiares tuvieran conocimiento”, comentó Roxana, del colectivo jaliscience.

El caso salió a la luz después de que las buscadoras establecieron contacto directo con la persona durante una visita dentro del centro penitenciario y, al detectar que no contaba con números telefónicos ni medios para avisar a su familia, decidieron difundir su información a través de redes de apoyo y plataformas de búsqueda a nivel nacional.

Así lo dieron a conocer integrantes de los colectivos Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros, de Guadalajara; y Corazones Unidos por una Misma Causa, de Mazatlán, quienes detallaron que el hallazgo se dio como parte de los recorridos que realizan en centros penitenciarios con el objetivo de ubicar a personas que permanecen incomunicadas y sin contacto con su familia.

MAZATLÁN._ Después de más de una década sin saber de su paradero, una persona reportada como desaparecida logró ser localizada con vida al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, durante las jornadas de búsqueda realizadas por colectivos de Jalisco y Sinaloa.

Fue gracias a esta difusión que, en un lapso aproximado de una hora y media, se logró ubicar a sus familiares, quienes no tenían conocimiento de que se encontraba con vida, por lo que la respuesta fue inmediata y permitió iniciar el proceso de comunicación entre ambas partes.

Las representantes de los colectivos informaron que el hombre es originario de Veracruz y que, antes de su desaparición, había radicado en Monterrey; aunque no detallaron las circunstancias exactas de su detención, se indicó que parte de su historia apunta a haber sido privado de la libertad como un presunto reclutamiento forzado, lo que lo llevó a Sinaloa en algún momento.

“Muchas personas pueden estar en centros de rehabilitación o penales sin que sus familias lo sepan, por eso, nuestro objetivo es localizar a los nuestros, pero también apoyar a cualquier persona que lo necesite”, dijo Laura Valdez, del colectivo mazatleco.

Las buscadoras destacaron que este tipo de casos evidencia una realidad poco visible dentro del fenómeno de las desapariciones: la existencia de personas que están desaparecidas ante la imposibilidad de comunicarse con sus familias al estar en instituciones como penales o centros de rehabilitación.

“Este tipo de casos demuestra que no solo se debe buscar en campo, también se puede encontrar a personas con vida. La búsqueda en vida, con difusión y recorridos, ha dado resultados positivos”, declaró Valdez.

En este sentido, destacaron la importancia de la “búsqueda en vida”, estrategia que consiste en visitar estos espacios y difundir fichas de personas desaparecidas, como una alternativa complementaria a la búsqueda en campo.

Finalmente, las integrantes de ambos colectivos coincidieron en que este hallazgo representa un aliciente en medio de un contexto marcado por la incertidumbre, al demostrar que, incluso después de varios años, es posible obtener resultados positivos y reunir a familias que habían perdido toda esperanza.