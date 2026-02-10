$!Localizan otros dos cuerpos en fosas de El Verde, en Concordia; suman 14 en cinco fosas

La Fiscalía de Sinaloa informó a familiares de personas desaparecidas en Mazatlán que en las fosas clandestinas ubicadas cerca de El Verde, en Concordia, suman cuatro los cuerpos localizados. Cindy Fuentes, directora de Investigación Pericial de la Fiscalía indicó que estos casos se suman a los cinco ya identificados que corresponden a los mineros reportados como desaparecidos en esa región.





La Fiscalía General de la República informó el lunes que en la fosa que les tocó explorar, habían localizado 10 cuerpos, de los cuales cinco correspondían a los mineros desaparecidos, que ya habían sido identificados. La Fiscalía de Sinaloa informó que el lunes encontraron otros dos fosas clandestinas, en otra zona que el área explorada inicialmente, y habían encontrado dos cuerpos.



