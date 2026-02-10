$!Localizan otros dos cuerpos en fosas de El Verde, en Concordia; suman cuatro en dos días

La Fiscalía de Sinaloa informó a familiares de personas desaparecidas en Mazatlán que en las fosas clandestinas ubicadas cerca de El Verde, en Concordia, suman cuatro los cuerpos localizados.
Cindy Fuentes, directora de Investigación Pericial de la Fiscalía indicó que estos casos se suman a los cinco ya identificados que corresponden a los mineros reportados como desaparecidos en esa región.
La Fiscalía General de la República informó el lunes que en las fosas que les tocó explorar, habían localizado 10 cuerpos, de los cuales cinco correspondían a los mineros desaparecidos, que ya habían sido identificados.
La Fiscalía de Sinaloa informó que el lunes encontraron otros dos fosas clandestinas, en otra zona que el área explorada inicialmente, y habían encontrado dos cuerpos.
Este martes se informó de otras dos formas encontradas y ahí sumaron otros dos cuerpos rescatados.
Ante la presión de las madres y familiares de personas desaparecidas que se aglomeraron en la Semefo de la Fiscalía General del Estado, para saber si entre los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas vienen sus hijos o familiares, la directora las atendió para decirles que una a una podrán pasar a revisar las fotografías recientes de los cuerpos encontrados entre los días lunes y martes.