$!Locatarios del mercado Miguel Hidalgo de Mazatlán esperan apoyos para solucionar sus problemas de techumbre

De cara a la próxima temporada de lluvias, locatarios del Mercado Miguel Hidalgo en la Colonia Benito Juárez, siguen a la espera de recibir apoyo por parte del Gobierno de Mazatlán para poder remodelar la techumbre del recinto y no padecer por goteras en los puestos.
Bernardo Osuna Zamora, dirigente de la Unión de Locatarios, mencionó que los comerciantes contribuyen en la operación del mercado diariamente; sin embargo, no pueden encargarse ellos solos de la rehabilitación del edificio, pues eso es trabajo de las autoridades.
“Nosotros realmente ahorita en la cuestión de la infraestructura seguimos padeciendo los mismos problemas de todos los años. Realmente el Ayuntamiento aún no toma cartas en el asunto, porque son temas que ya están fuera del alcance de nosotros como locatarios”, dijo Osuna Zamora.
“Nosotros sí contribuimos en todo lo que es la operación del mercado del día a día, pero obviamente no podemos solventar un gasto para echar una techumbre, remodelarla o cambiar alguna parte del techo como es el caso de aquí de la Benito Juárez”.
Indicó que a finales de 2025 sostuvieron una reunión con la actual administración para tratar el tema y ser tomados en cuenta en el plan de presupuestos, obteniendo una promesa de que 2026 sería el año en que recibirían un soluciones en asuntos prioritarios.
“Tuvimos una reunión antes de terminar el año, por ahí en noviembre, antes de que se sacaran los presupuestos. Obviamente todo esto para que ellos tuvieran los datos de qué es lo que necesitamos y qué dinero se requiere, pero realmente no hemos tenido hasta ahorita ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento”.
Explicó que el recinto continúa con problemas en la zona más vieja del mercado, específicamente en una lámina del techo que ya tiene muchos años generando goteras.
Mientras que en la sección B, a pesar de tener una techumbre nueva, falta terminar los costados del techo para evitar la entrada de lluvias.
“En la zona por la pesquería, ahí el techo es de concreto. Nosotros mismos cada año, cada dos años estamos impermeabilizando y nos encargamos del mantenimiento ahí; por eso no tenemos escurrimiento de agua. Igual la parte que es de concreto nosotros nos hacemos cargo”.
Señaló que con el tema del drenaje no han tenido contratiempos debido a que ya se instalaron todas las trampas de grasa en los locales del recinto, medida que toman todos los comerciantes en conjunto para evitar taponamientos en la coladera.
“Con la cuestión del drenaje ahorita no tenemos problemas y estamos bien; no hemos tenido realmente situaciones. Pienso que ya con la instalación de todas las trampas de grasa al 100 por ciento en los locales, se mejoró mucho todo lo que es la cuestión del drenaje”.
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Locatarios conforman el entrañable mercado municipal Benito Juárez.