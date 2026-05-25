$!Locatarios del mercado Miguel Hidalgo de Mazatlán esperan apoyos para solucionar sus problemas de techumbre

De cara a la próxima temporada de lluvias, locatarios del Mercado Miguel Hidalgo en la Colonia Benito Juárez, siguen a la espera de recibir apoyo por parte del Gobierno de Mazatlán para poder remodelar la techumbre del recinto y no padecer por goteras en los puestos. Bernardo Osuna Zamora, dirigente de la Unión de Locatarios, mencionó que los comerciantes contribuyen en la operación del mercado diariamente; sin embargo, no pueden encargarse ellos solos de la rehabilitación del edificio, pues eso es trabajo de las autoridades.

“Nosotros realmente ahorita en la cuestión de la infraestructura seguimos padeciendo los mismos problemas de todos los años. Realmente el Ayuntamiento aún no toma cartas en el asunto, porque son temas que ya están fuera del alcance de nosotros como locatarios”, dijo Osuna Zamora. “Nosotros sí contribuimos en todo lo que es la operación del mercado del día a día, pero obviamente no podemos solventar un gasto para echar una techumbre, remodelarla o cambiar alguna parte del techo como es el caso de aquí de la Benito Juárez”.

Indicó que a finales de 2025 sostuvieron una reunión con la actual administración para tratar el tema y ser tomados en cuenta en el plan de presupuestos, obteniendo una promesa de que 2026 sería el año en que recibirían un soluciones en asuntos prioritarios. “Tuvimos una reunión antes de terminar el año, por ahí en noviembre, antes de que se sacaran los presupuestos. Obviamente todo esto para que ellos tuvieran los datos de qué es lo que necesitamos y qué dinero se requiere, pero realmente no hemos tenido hasta ahorita ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento”. Explicó que el recinto continúa con problemas en la zona más vieja del mercado, específicamente en una lámina del techo que ya tiene muchos años generando goteras.