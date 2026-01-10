Locatarios del Mercado Pino Suárez, en Mazatlán, ven factible colocación de medidores en el segundo piso; CFE quien no lo permite

Después de que se diera a conocer que el INAH no había dado el permiso para la construcción de nichos de medidores fuera del mercado Pino Suárez, el dirigente de la Unión de Locatarios, Roberto Vega, indicó que ellos están de acuerdo con la instalación del proyecto en el segundo piso; sin embargo, es la CFE quien no permite esta acción.

Explicó que la falta de acuerdos, que hoy tienen la obra en pausa, no beneficia al mercado debido a que el tema de la electrificación ya es urgente para los puestos, pues no quieren vivir algún otro accidente inesperado. Por tanto, esperan que las siguientes reuniones puedan dejar un buen consenso en todos los implicados.

“Pues mira, a nosotros nos afecta porque se retrasa la obra, y es sumamente importante que este proyecto se realice a la brevedad por todos los conatos de incendio que ha tenido el mercado. Y sí es cierto, Comisión por normas no permite que los mediadores queden dentro del mercado, entonces es lo que se está tratando de lograr”, dijo Vega Niebla.

“También es muy importante la opinión de INAH, por todo lo que representa el monumento histórico y también la imagen urbana que se pudiera haber afectado. Entonces, para eso son estas reuniones, para tratar de coordinarnos y llegar a un mejor consenso y que se haga todo de la manera más correcta”.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia había mencionado la posibilidad de que los medidores fueran colocados en la planta alta, algo que Vega ve factible por el espacio. No obstante, recalca que son temas a resolver por las autoridades y las diferentes instalaciones involucradas.

“Nosotros lo vemos factible (la instalación de medidores en el segundo piso), porque pensamos que ahí no estorbarían ni le afectaría a nadie, y estaría en un lugar donde pudieran tener acceso para poder tomarse la lectura, pero eso ya lo tiene que determinar Comisión Federal de Electricidad”.

“Es un tema muy urgente. Mira, hay que recordar que el mercado está por cumplir 127 años y nunca se ha rehabilitado; entonces imagínate cómo está ese cableado, es un cableado obsoleto. También si tú vas a donde están las concentraciones de medidores por la parte de atrás te puedes dar cuenta que son un peligro; entonces por eso es la importancia de este proyecto, de que se lleve ya a cabo”.

Ante las molestias que han generado las bardas colocadas en la calle Leandro Valle a los comerciantes de esa zona, Vega mencionó que no han tenido acercamiento con ellos, ya que los locatarios de Pino Suárez no deciden dónde irán los medidores, sino que solo se encargan de gestionar el proyecto.

“No, ellos no han venido con nosotros y como lo comentas, nosotros no tenemos la facultad para decir dónde van instalados los medidores. Nosotros lo único que hacemos es gestionar estos proyectos, estos recursos para que se apliquen en el mercado. Y al final los que determinan dónde se van a instalar, pues es Comisión; ellos son los que te dicen dónde deben de ir”.

“El tema es continuar las reuniones necesarias para que se haga de la mejor manera el proyecto, la manera más correcta; entonces en eso estamos tratando de coordinarnos todos para que sea haga de la mejor manera y que queden muy bien instalados (los medidores)”.