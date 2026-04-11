$!Locatarios del mercado Pino Suárez reparten 150 kilos de ceviche entre bikers que visitan Mazatlán

MAZATLÁN._ En un gesto de hospitalidad que refleja el espíritu de los mazatlecos, locatarios del Mercado Municipal José María Pino Suárez repartieron alrededor de 150 kilos de ceviche de sierra entre los miles de bikers que visitan el puerto con motivo de la Semana Internacional de la Moto 2026. La calle Leandro Valle, en la colonia Centro, fue la sede de esta convivencia, donde cientos de motociclistas estacionaron sus unidades para descender y disfrutar del tradicional platillo, preparado con ingredientes frescos como zanahoria, cilantro, pepino y chile curtido.





El encargado de liderar la preparación del llamado “cevichazo” fue el chef Luis Núñez, quien inició labores desde las 08:00 horas junto a la ayuda de otros 20 locatarios. Fue cerca de las 10:30 horas cuando comenzaron a servir las primeras porciones a los visitantes que ya esperaban con hambre.





“La gente nos ha dicho que está muy bueno el ceviche, y esa era la idea: servir a quienes nos visitan en Mazatlán. Queremos que esta entrega se vuelva una tradición anual; es la primera vez y, aunque fue algo prematuro, parece que está siendo muy exitoso”, expresó el chef Núñez. “Nosotros tenemos la receta típica, la sierra estaba recién salida del mar, o sea, en la mañana andaba viva y le pusimos lo que es pimienta, orégano, poquito ajo, limón y ya lo que es la zanahoria, el cilantro y el chile curtido. Entonces, todos los locatarios quisieron juntarse para hacerles este regalo a los bikers”.



