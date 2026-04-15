$!Locatarios del Pino Suárez ventilan conflictos internos de favoritismo y falta de transparencia

“A)-La Remoción inmediata de la Regidora Mylai Quintero Beltrán como coordinadora de la comisión de mercados, debido al reprobable papel desempeñado. Además de conocerse que existe una relación de compadrazgo con Roberto Vega Nieblas, lo que ocasiona un conflicto de interés además de una total falta de confianza a su trabajo y más aún de una clara violación a la Ley.

Izquierdo Canizalez entregó un documento a la dirección de gobierno y asuntos jurídicos, a la Secretaria del Ayuntamiento y la oficina de Regidores este miércoles 15 de abril, dirigiéndoles copia a la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, a Moisés Ríos como Secretario del ayuntamiento, Karla Angelica Camacho, directora de Servicios Públicos y a Roberto Fabela Quiroz del departamento jurídico del ayuntamiento de Mazatlán, exigiendo la intervención inmediata en tres puntos aquí citados textualmente:

Encabezando la conferencia de prensa, Fernando Izquierdo Canizalez, ex dirigente de los locatarios, mostró el acta constitutiva y un documento donde señala supuestas irregularidades que considera ha cometido la actual directiva de la asociación del mercado que puso discrecionalmente al presidente Roberto Vega Nieblas, cuando aún no era locatario y no hubo una asamblea para que todos participarán y votarán, además de que subarrenda espacios solos por ser privilegiado y que se los ha apropiado a sus familiares, de lo cual ya le informaron a la Presidenta municipal.

El conflicto interno escaló entre locatarios del mercado municipal Pino Suárez contra la actual directiva por supuesto influyentísimo para hacerse de más locales y no tomar en cuenta al grueso de los 289 concesionarios en la actualización del reglamento municipal y de que no es legítima la elección de Roberto Vega Nieblas como representante de dicha asociación.

B)-Pedimos el desconocimiento por parte de las autoridades municipales de Roberto Vega Nieblas como representante de los locatarios del Mercado José María Pino Suárez por no estar su nombramiento apegado a los lineamientos que marca el Reglamento de mercados.

C)- No dar por válidas las opiniones de Roberto Vega Nieblas en los trabajos de modificación al Reglamento, hasta no realizarse una asamblea general de locatarios de dicho mercado, dónde legalmente se elija una mesa directiva a través del voto directo y sean los acuerdos tomados en ella, los que sean considerados en el nuevo reglamento de mercados”, citó en su lectura del documento.

El problema de discrepancias y reclamos por la falta de transparencia de la actual administración de la Asociación de Locatarios del Mercado Pino Suárez, había sido interno hasta hoy que algunos concesionarios decidieron hacerla pública solicitando la intervención de la presidenta municipal para que convoque a nueva asamblea.

Por su parte, Roberto Vega Niebla, actual presidente de la mesa directiva, desmintió que esté abusando de su cargo y sí admitió que la regidora Mylai Quintero sea su comadre desde hace 28 años, pero que no ha influido para hacerse de locales ni para haberse elegido como presidente de la asociación de locatarios.

“Efectivamente Mylai Quintero es mi comadre, desde hace 25 o 28 años. Aprecio mucho su familia y que nos conocemos de toda la vida, somos del mismo barrio. Y pues nosotros qué íbamos a saber que a través de tantos años ella iba a estar ahí en la comisión del Rastro y Mercado, que iba a incursionar en la política. Pues es mi comadre, la aprecio mucho, la quiero mucho. Pero en qué nos ha favorecido a nosotros o a mí en lo personal”.

También aclaró que la asamblea cuando fue nombrado como presidente del comité directivo, se llevó a cabo al interior del mercado y no discrecionalmente en un restaurante, según consta en el acta.

“Se hizo una asamblea precisamente para avisarles a los compañeros locatarios que se iba a conformar una asociación civil o una unión de locatarios que quedara debidamente constituida, legalmente constituida para cumplir con lo que señala el reglamento municipal. Y a partir de la asamblea donde se lleva todo a protocolizar con el notario. No te protocolizan el acta en el día que tú la llevas, en el día que fue la asamblea porque esto lleva un proceso”.

“Esto está registrado en el Registro Público de la Propiedad. Yo les puedo mostrar todo lo que lo que necesiten, pero aquí está legalmente constituida. Pues yo no sé por qué cuál es la inconformidad”, indicó.

Se refirió a la conferencia de prensa, donde se citaron los conflictos internos de que la vía para solucionarlos sea por ahí: “Ahora, los medios de comunicación no van a resolverles un problema que es meramente interno de los locatarios”.