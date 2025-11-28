$!Logra el Cuadrangular del Bienestar 2025 recaudar fondos para trasplante renal de niñas y niños

MAZATLÁN._ El Cuadrangular del Bienestar 2025, del DIF Sinaloa, se llevó a cabo este viernes en el estadio Teodoro Mariscal, logrando un gran éxito en la recaudación de fondos destinados a apoyar a niñas y niños que requieren un trasplante renal.

De acuerdo a un comunicado, en representación de la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, asistió José Luis Gómez Núñez, director general de Sistema DIF Mazatlán, quien acompañó a Osmar Josué Macías Puente, director del Centro Regional de Rehabilitación Integral Mazatlán, en representación de Eneyda Rocha Ruiz, presidenta de DIF Sinaloa.

Además de sumarse a esta causa, los asistentes disfrutaron del encuentro entre Venados de Mazatlán y Tomateros de Culiacán.