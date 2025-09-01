$!Logran apertura al diálogo con autoridades Alianza de Camiones de Mazatlán por nuevas rutas

Después de manifestar su inconformidad en contra del ingreso a nuevas rutas concesionadas a la organización Águilas del Pacífico en la zona de Pradera Dorada, la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán recibió respuesta por parte de autoridades estatales para entablar una mesa de diálogo y llegar a una solución. Así lo dio a conocer el presidente de la institución, Efrén Landell Osuna, quien señaló que el gremio busca resolver este conflicto mediante la negociación directa y no a través de confrontaciones o eventualidades que puedan afectar a la ciudadanía.







Landell Osuna expresó que fue durante la noche del domingo cuando se les notificó sobre la disposición del Gobierno estatal para instalar una mesa de trabajo para llevar a cabo el proceso de regulación adecuado, además de suspender momentáneamente el ingreso de las nuevas rutas programadas a iniciar este 1 de septiembre. “La reunión que tuvimos ayer, llegó a las autoridades y de hecho me hablaron para decir que sí iba a haber una mesa de diálogo. Nosotros nunca hemos querido pelear ni con la ciudadanía ni con ellos, pero sí queremos que sea transparente la regularización que va a haber”, comentó. El dirigente de la alianza comentó que en la pasada reunión, se acordó manifestarse en distintos puntos de Pradera Dorada ante la inconformidad de los concesionarios y conductores y debido a lo tardío de la comunicación, no fue posible avisar a todos los agremiados de la respuesta por parte de las autoridades. Por tal motivo, desde temprana hora de este lunes, se concentró un contingente considerable de transportistas en algunas de sus terminales de salida de Pradera Dorada, donde Landell Osuna se presentó para informarles personalmente sobre lo acordado. Así mismo, detalló que se aprovechó la asistencia de los socios con el fin de vigilar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y evitar incidentes, todo en un carácter preventivo.







