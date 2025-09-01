$!Logran apertura al diálogo con autoridades Alianza de Camiones de Mazatlán por nuevas rutas

Después de manifestar su inconformidad en contra del ingreso a nuevas rutas concesionadas a la organización Águilas del Pacífico en la zona de Pradera Dorada, la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán recibió respuesta por parte de autoridades estatales para entablar una mesa de diálogo y llegar a una solución.
Así lo dio a conocer el presidente de la institución, Efrén Landell Osuna, quien señaló que el gremio busca resolver este conflicto mediante la negociación directa y no a través de confrontaciones o eventualidades que puedan afectar a la ciudadanía.
Landell Osuna expresó que fue durante la noche del domingo cuando se les notificó sobre la disposición del Gobierno estatal para instalar una mesa de trabajo para llevar a cabo el proceso de regulación adecuado, además de suspender momentáneamente el ingreso de las nuevas rutas programadas a iniciar este 1 de septiembre.
“La reunión que tuvimos ayer, llegó a las autoridades y de hecho me hablaron para decir que sí iba a haber una mesa de diálogo. Nosotros nunca hemos querido pelear ni con la ciudadanía ni con ellos, pero sí queremos que sea transparente la regularización que va a haber”, comentó.
El dirigente de la alianza comentó que en la pasada reunión, se acordó manifestarse en distintos puntos de Pradera Dorada ante la inconformidad de los concesionarios y conductores y debido a lo tardío de la comunicación, no fue posible avisar a todos los agremiados de la respuesta por parte de las autoridades.
Por tal motivo, desde temprana hora de este lunes, se concentró un contingente considerable de transportistas en algunas de sus terminales de salida de Pradera Dorada, donde Landell Osuna se presentó para informarles personalmente sobre lo acordado.
Así mismo, detalló que se aprovechó la asistencia de los socios con el fin de vigilar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y evitar incidentes, todo en un carácter preventivo.
“Por lo regular siempre tenemos gente nosotros en las mañanas en todas las rutas, verificando que los choferes nuestros entren o que cumplan con las normas y ahorita pues se aprovecharon los socios y vienen a checar también las rutas. La mayoría van a ver cómo arrancan las rutas y ya se van”, dijo.
Landell Osuna agregó que a pesar de los desacuerdos iniciales y la inconformidad de los socios, la instrucción fue mantener la calma y recurrir a las autoridades en caso de presentarse alguna irregularidad.
Según lo señala, la inconformidad de los transportistas radica en que, desde hace 15 años la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán ha prestado el servicio en Pradera Dorada y zonas aledañas con un total de ocho rutas, por lo que consideran que el ingreso de otra compañía vulnera sus derechos adquiridos.
Landell Osuna explicó que no es posible incursionar en áreas donde ya existe una compañía registrada, a menos que se presente un proceso formal, el cual incluya un diálogo entre ambas partes y las autoridades y un convenio firmado, que posteriormente sea publicado en el diario oficial del Estado.
En ese sentido, el dirigente señaló que la demanda central del gremio no es excluir a otros transportistas, sino garantizar que se cumpla el procedimiento legal, que dé certeza a los concesionarios y a los usuarios.
“Debe haber un proceso y en ese proceso hay una mesa de debate, hay una mesa de negociación donde se quedan acordados por ambas organizaciones y se firma el convenio, se plasma en el diario oficial y ya se le da para adelante. Entonces, eso es lo que pedimos nada más, que nos sentemos a negociar”, declaró.
Landell Osuna dio a conocer que serán las autoridades del Gobierno del Estado, quienes determinen la fecha en que se estará llevando a cabo esta mesa de diálogo, misma que será notificada al gremio en los próximos días.
“Ellos nos van a notificar, digo esto fue anoche, ya tarde, entonces quedaron de notificarnos, ellos van a ver su agenda y una vez que tengan contemplado el día ya nos lo van a hacer saber a nosotros”, puntualizó.