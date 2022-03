Lorenzo Córdova asegura que no es necesaria reforma electoral para 2024, si todos los actores cumplen las reglas

No es necesaria una reforma electoral para los comicios del 2024 si todos los actores políticos cumplen con las reglas del juego, pero si se hace una reforma para mejorar y no para retroceder, es bienvenida, manifestó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello.

En entrevista la tarde de este viernes en Mazatlán, en donde disertó la conferencia “Las autoridades electorales nacionales y su papel ante la agenda democrática pendiente”, agregó que el año pasado se organizó la elección más grande y más compleja en la historia en medio de una pandemia con las reglas que se tienen y fue una elección exitosísima por donde se le quiera ver.

“¿Está en riesgo la democracia si no se hacen reformas electorales de cara a la elección del 24 (2024)?, de ninguna manera, tenemos un entramado institucional, un entramado normativo que nos permite perfectamente ir al 24 con estas reglas”, subrayó ante personal de medios de comunicación.

“Dicho eso, si existe consenso entre todos los actores políticos para cambiar las reglas, si esas reglas son producto de un diagnóstico, de un análisis que nos permita mejorar lo que tenemos, es decir, no retroceder, y si además esas reglas sirven para resolver algunos de los problemas, que sin duda existen, pues entonces bienvenida una reforma electoral, pero de que es necesaria, de ninguna manera”.

También manifestó que el INE tiene fortaleza y credibilidad entre los ciudadanos.

“Yo diría que el principal reto hoy es que los jugadores se ajusten a las reglas del juego, el principal reto para la democracia es que haya jugadores desleales, que las reglas se rompan y que el no cumplimiento de las reglas se vuelva la normalidad”, dijo.

“Cuando en un partido las reglas no sirven para normar el juego porque los jugadores dolosamente o intencionalmente y sistemáticamente las vulneran, pues las reglas carecen de sentido y el juego democrático se pone en riesgo, yo diría que ese es el principal problema, lo demás son cuestiones de ajuste, tenemos un sistema incluyente y paritario, tenemos un sistema electoral robusto que es admirado en todo el mundo”.

Expresó que se dice que se debe ser como Costa Rica, y lo curioso es que los costarricenses hace 10 años están enfrascados en una reforma electoral y están viendo el modelo a seguir.

“Entonces el modelo electoral mexicano funciona, el principal problema está en que las reglas del juego no sean practicadas y que sistemáticamente e intencionalmente sean vulneradas por los actores políticos, entonces ahí está el principal problema”, subrayó.

A pregunta expresa, manifestó que no se atrevería a decir que el Presidente de la República es el principal impulsor del juego de trampas en materia de legislación electoral, pero hay muchos servidores públicos que sistemática y todo lo aparente permitiría suponer que de manera orquestada, concertada, están violando las reglas del juego democrático.

“Lo que sí quiero subrayar es que hay muchos actores políticos, muchos funcionarios públicos que están promoviendo logros de gobierno en un momento en que eso está prohibido, está prohibido por la Constitución, no lo dice el INE, y lo peor del asunto es que están aprovechándose, la violación de esas prohibiciones y la actuación del INE para hacerlas cumplir, para construir un discurso falso de que el INE es censor”, continuó Córdova Vianello.

“De que el INE no quiere la democracia, de que conspiramos contra la democracia, de que no queremos poner el número de casillas que debemos poner, que las estamos ocultando, que no estamos promoviendo, ...muchos de ustedes trabajan para medios electrónicos, ustedes pueden ser la mejor prueba, ustedes nos pueden dar la mejor constatación de cuántas veces no se escuchan en los medios electrónicos los ya más de 800 mil spots que en las últimas semanas ha transmitido el INE promoviendo la Revocación de Mandato”.

Si espectaculares son pagados por ciudadanos, es lícito, si son partidos, es violatorio

También dio a conocer que si los espectaculares en los que se promueve el proceso de Revocación de Mandado son pagados por ciudadanos en lo individual, o de manera organizada, es lícito.

Pero si están siendo pagados con dinero público o con dinero de un partido político entonces es una violación a la norma, porque eso está prohibido desde la Constitución.