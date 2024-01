Queda claro que los abrazos siguen siendo para quienes atacan a la ciudadanía, manifestó la Senadora Josefina Vázquez Mota, al referirse a la estrategia de seguridad del actual Gobierno federal, el cual calificó como un fracaso.

”Por supuesto que hay un fracaso total en la estrategia de seguridad porque queda claro que estos abrazos siguen siendo para quienes atacan a la ciudadanía, las clases medias no son la amenaza, las clases medias son las que pagan los impuestos, son las que se levantan a trabajar todos los días”, añadió.

Agregó que los integrantes de la clase media son los que luchan por enviar a sus hijos a las escuelas, los que tienen que vivir con la incertidumbre de qué va pasar si les dan el permiso o no para abrir su negocio.

“Hoy tenemos que pagan derecho de piso desde los comerciantes más sencillos, los que venden en las esquinas unos hot dog, unas paletas, en muchas regiones del país ahora que yo la he seguido caminando, la he seguido caminando, que sigo caminando México me dicen el cobro de piso ya no está nada más en los formalmente establecidos, ya también pagan derecho de piso el que vende aquí las paletas o el que vende las botanas en las calles”, recalcó.

"Entonces es aquí donde el Estado mexicano tiene que actuar, en el primer mandato como Estado mexicano es la seguridad de la ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral que no tenga tibieza, particularmente en aquellos órganos que tiene el INE como es este arbitraje electoral en lo que tiene que ver con quejas, con sanciones es fundamental”.

Sobre si la actual administración de Andrés Manuel López Obrador es un sexenio perdido en diferentes materias dijo que bastaría con hacerse preguntas muy básicas como si se está mejor o peor en seguridad, en salud, en educación, en energías limpias, en el campo, en el sector pesquero.

‘La mayoría de los jóvenes están siendo asesinados’

También recordó que recientemente el Magistrado Felipe de la Mata decía que va ir por todo el país dando una conferencia que ha decidido titular “Elecciones y crimen organizado, el gran elefante en el cuarto”.

”De qué están muriendo la mayoría de los jóvenes hoy en nuestro país, la mayoría de nuestros jóvenes hoy en México a partir de los 15 a los treinta y tantos años no están muriendo por accidentes ni por enfermedad, la mayoría de los jóvenes están siendo asesinados por la delincuencia y el crimen organizado”, recalcó Vázquez Mota, quien preside la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes en el Senado de la República.

Les puedo decir con gran responsabilidad que hay al menos cerca de 40 mil niñas y niños hoy reclutados por el crimen organizado .

”Hay cerca de 40 mil, al menos, niñas y niños reclutados por el crimen organizado como sicarios, como halcones, como enterradores en fosas, y se estima que pueden ser hasta 400 mil las niñas y los niños coptados por el crimen organizado”.

Recordó que se han visto recientemente fotos de niñas y niños armados y leía una nota diciendo el Gobierno de Guerrero que se iba denunciar a la Policía Comunitaria por qué armó a los niños.

”Por supuesto que se viola la ley, no podemos armar a los niños en lugar de ponerles libros en sus manos ponerles armas, la pregunta que yo me hago es y por qué no capturan a los delincuentes, y por qué no denuncian a los delincuentes, y por qué los balazos siguen siendo para los ciudadanos y los abrazos siguen siendo para los criminales”, reiteró Vázquez Mota.

”Nunca como hoy había crecido el crimen organizado, no estoy tratando de decir que antes no estaba, pero es evidente que se han apropiado de carreteras en el día y en la noche, de territorios y de giros completos que han significado inversión, patrimonio, sacrificio, hay estados completos donde el crimen es dueño de las redes de la distribución del pollo, de los productos básicos, de los productos para la construcción, los crímenes crecen con casi absoluta impunidad”.

Recalcó que una niña que acudió el Senado dijo que no quiere un México del no poder salir a la calle, de ponerse un vestido, si no un México del sí como antes de poder ser libres, salir a las calles, transitar las carreteras, donde las casas no se cerraban con candado y las puertas se mantenían abiertas tanto en el día como en la noche.

Democracia o autoritarismo

En el conversatorio, la escritora Guadalupe Loaeza recordó que su padre fue fundador del Partido Acción Nacional y ahora no puede decir más que está con la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, no hay de otra, o en la democracia o en el autoritarismo.

”De verdad que si nosotros como sociedad civil que hace venía como ciudadanos responsables conscientes de nuestro país, preocupados, si no votamos por la oposición quien sabe a dónde nos va llevar todo esto porque no hay duda que Claudia Sheinbaum es una copia mala de López Obrador, no tiene carisma, no tiene gracia, llegó tarde a la repartición de la simpatía”, subrayó Loaeza.

”Es un enigma, pero es muy radical, bien radical, muy de izquierda, eso ya está dicho por todos los demás analistas, politólogos como Macario (Schettino), repite lo que dice el Presidente porque no la quiere regar hasta ahora, calladita te ves más bonita, entonces no se quiere exponer, pero no es transparente como Xóchitl, Xóchitl se atreve, se la juega, se compromete, ...y Xóchitl es muy valiente, muy inteligente”.

Por su parte el analista político, Macario Schettino, comentó sobre sus libros “México en el Precipicio” que escribió en el 2022 y “El Dinosaurio Disfrazado” en el 2023 que tienen que ver con el Gobierno federal actual y criticó las decisiones que ha tomado el Presidente López Obrador como la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que tuvo como objetivo nada más demostrar que él mandaba.

”Costó 332 mil millones de pesos que nos diéramos cuenta que él mandaba, y luego costó 160 mil millones de pesos el Aeropuerto Felipe Ángeles y el conjunto nos costó 500 mil millones de pesos la brillante decisión que nos dejó como resultado un aeropuerto que no sirve, sí opera, funciona, pero es tan chiquito que no puede reemplazar al Aeropuerto de la Ciudad de México y está tan mal conectado que no lo puede complementar, entonces va ser un excelente aeropuerto para Ecatepec, pero nunca va servir para la Ciudad de México”, reiteró Schettino.

”La segunda ocurrencia del señor fue hacer una refinería, la refinería que dijo que terminaba en 3 años y costaba 8 mil millones de dólares sigue sin refinar, no han podido producir todavía un litro, probablemente logren sacar un litro de gasolina antes de que se vaya, pero nos ha costado 500 mil millones de pesos, cada ocurrencia que tiene cuesta 500 mil millones de pesos, es mucho más de lo que se gasta en el sistema educativo en México y es prácticamente el doble de lo que se gasta en el sistema de salud en México”.

El Tren Maya ya dijo que lo va a inaugurar, pero que lo van a terminar después, pero no lo van a terminar nunca, el pedazo que llevan ya costó 500 mil pesos y el tramo que falta costaría mucho más, continuó.

Entre otros puntos, manifestó ante dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Sinaloense, así como militantes, simpatizantes de la coalición Fuerza y Corazón por México, también dijo que el actual Presidente está concentrando el poder en su persona y esto es un fenómeno global en las democracias y el origen es las redes sociales.

”El fenómeno de transformación de la sociedad resulta de la transformación en la tecnología comunicacional, hace 500 años la imprenta destruyó a la Iglesia Católica, la Iglesia ni cuenta se dio, siguen sin entender nada, el único que lo entendía era Benedicto XVI, por eso lo jubilaron”, continuó.

A los reyes en el siglo 19 los destruyen los periódicos, los medios masivos como el cine, periódicos y radio, en el siglo 20 en México todos tenían la misma información que se las daba Jacobo Zabludovsky y ahora no hay uno, sino 50 mil y cada uno está mandando información y no permite ponerse de acuerdo fácilmente.

”Hoy con 300 ideas los partidos políticos no sirven para nada y entonces la gente está enojada con los partidos políticos,y todos ustedes creen que están enojados con el PAN porque Marko (Cortés )un miedote o con el PRI porque Alito es un miserable, o con el PRD porque ya ni lo ven o con Morena porque ya los autoritarios, no, no es eso, el problema es porque los partidos políticos dejaron de ser funcionales en todo el mundo occiedental desde el 2008 y a partir del 2025 quien gana las elecciones en el mundo es alguien que viene de fuera del sistema político”, reiteró.

”La gente quiere alguien que no sea político porque cree que ese sí va resolver las cosas, es peor, pero así es, por eso ganó Donald Trum, por eso ganó Emmanual Mscrom, por eso ganó Andrés Manuel y aunque lleva 50 años viviendo de la política la gente cree que no es político porque se pelea con todos, en América Latina del 2018 a la fecha las elecciones presidenciales les ha ganado la oposición, en todas y en todo el mundo desde el 2015 quien gana es alguien que es interpretado por la gente como alguien que viene fuera del sistema político”.

Recalcó que lo único que se necesita para que ésto funcione y se pueda detener la destrucción provocada por el inútil es salir a votar.

”Lo único que necesitamos para que esto funcione y se pueda detener la destrucción provocada por este inútil es que vayan a votar, no hay ni qué pensar, van y votan, por quién van a votar, por una de las dos sopas que decía Guadalupe Loaeza y esa dos sopas va estar muy fácil cuál es la que hay que comerse porque es oposición porque viene fuera del sistema político y porque garantiza la posibilidad de que las cosas puedan empezar a recuperarse, no requiere mucha ciencia”, expresó Schettino.