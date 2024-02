Este año los Bolcheviques al parecer le quedaron a deber al pueblo mazatleco con su elección de tema para la tradicional Quema del Mal Humor, en un sondeo realizado por Noroeste el descontento de los mazatlecos salió a relucir, ya que tenían varias opciones de lo que provocó molestias a los porteños durante el año.

“Me parece una idea p..., hubieran quemado a la Jumapam, hubieran quemado a la CFE, hubieran quemado al ‘Benitez’, al ‘Químico’ otra vez, pero ¿el saldo?, que tiene que ver el saldo con toda la gente, si gastamos en el celular es porque queremos, el que tiene un plan es porque puede y porque quiere y si se le pasa pues por tonto, porque hay topes”, expresó Mario, persona entrevistada.

Que quemaran la inseguridad, propusieron Karla y Esbeidy, pues afirman que ya no se puede salir a la calle sin enterarse de robos, accidentes y desaparecidos, siendo esto algo que perturba la tranquilidad de los mazatlecos.

La señora Guillermina, quien tiene toda su vida viviendo en Mazatlán, dijo que si ella pudiera elegir lo que ardería este Sábado de Mal Humor, sin duda quemaría la “franja amarilla” que les dificulta encontrar estacionamiento, además lamentó que se eliminara el estacionamiento central del malecón.

“Esa cosa que no hay estacionamiento está mal, viene uno a los antros tiene que bajar a otras calles, la ciclovía no se me hace ni tan práctica y luego las bicis se suben a la banqueta”, contó Guillermina.

“Ahora hay estacionamiento amarillo en todo Mazatlán, no hay donde estacionarse, diario vengo a bailar a Playa Norte o veniamos a correr y tengo que dejar lejos el carro y ya me han robado”, agregó.

Otras personas mencionaron que se debió quemar a la CFE por los apagones que afectaron a gran parte de la población, pero la respuesta más recurrente fue Jumapam.

Y entre el descontento de muchos de los mazatlecos este sábado se realizará la Quema del Mal Humor en Olas Altas, a las 21:00 horas, previo a esto se hará un pequeño recorrido.