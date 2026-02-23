$!Los cruceristas se enamoran del Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ Los turistas que arriban a Mazatlán a bordo de cruceros han encontrado en el Gran Acuario una de sus paradas favoritas, donde viven una experiencia única llena de asombro, diversión y aprendizaje.
Durante su visita, disfrutan especialmente de la convivencia con las capibaras, que se han convertido en uno de los mayores atractivos del recinto gracias a su ternura y carisma, conquistando los corazones de visitantes de todas las edades.
De acuerdo con un comunicado, la experiencia temática de Carnaval ha captado poderosamente su atención, al ofrecer un recorrido colorido y festivo que conecta con la esencia alegre de Mazatlán, su historia y sus tradiciones, convirtiéndose en un imperdible para quienes desean llevarse un recuerdo auténtico del destino.
Durante la semana, el Gran Acuario recibió a turistas provenientes de cruceros de Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line y Royal Caribbean, quienes arribaron tanto con el acompañamiento de tour operadores como a través de diversos medios de transporte que parten desde el muelle de la Asipona Mazatlán, como taxis, pulmonías o choferes guías de turistas.
Durante sus recorridos, los visitantes disfrutan experiencias exclusivas como el Back of the House Tour, snorkel, también disfrutan del tour del tiburón, interacción con las capibaras, así como exhibiciones de aves y buceo, lo que enriquece aún más su estancia.
De esta manera, el Gran Acuario Mazatlán se consolida como una visita obligada para los cruceristas, al combinar naturaleza, entretenimiento y cultura en un solo lugar.