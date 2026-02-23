$!Los cruceristas se enamoran del Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ Los turistas que arriban a Mazatlán a bordo de cruceros han encontrado en el Gran Acuario una de sus paradas favoritas, donde viven una experiencia única llena de asombro, diversión y aprendizaje.

Durante su visita, disfrutan especialmente de la convivencia con las capibaras, que se han convertido en uno de los mayores atractivos del recinto gracias a su ternura y carisma, conquistando los corazones de visitantes de todas las edades.

De acuerdo con un comunicado, la experiencia temática de Carnaval ha captado poderosamente su atención, al ofrecer un recorrido colorido y festivo que conecta con la esencia alegre de Mazatlán, su historia y sus tradiciones, convirtiéndose en un imperdible para quienes desean llevarse un recuerdo auténtico del destino.