Los ‘indecisos’ electorales ya decidieron: Martín Heredia

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Mazatlán, Martín Heredia Lizárraga, aseguró que el electorado “indeciso” ya no lo está, y que éste le favorecerá con su voto este 6 de junio.

“Es un ánimo en Mazatlán muy favorable a Movimiento Ciudadano, creo que los indecisos tomaron ya partido, creo que vamos a ganar, no tengo ninguna duda que nos va a ir muy bien”, declaró en una reunión con su estructura política y medios de comunucación.

“Porque si tú observas las encuestas, todas las que tú veas se cuidaban de poner un número exacto de indecisos, la que menos te muestra tiene 30 por ciento de indecisos, ni siquiera ningún candidato mostraba esa intención de votos solos.

Heredia Lizárraga señaló que incluso, en algunas encuestas el porcentaje de electores indecisos es más alto que la suma de la intención de voto a favor de los candidatos punteros.

Comentó que esto se debe al cansancio hacia los partidos políticos y los gobernantes que ha habido, un rechazo que le costó “regaños” en el inicio de su campaña a la Presidencia municipal de Mazatlán.

“Al principio tocaba puertas y la gente no salía, luego los que no salían me regañaban, me regañaban por los demás, por un gobierno alejado, insensible, gobiernos frívolos, pero después las personas, como al mes, empezaron a salir y a interactuar con nosotros, hoy si tú me acompañas a un recorrido va a ver que en cuanto escuchan la canción la gente sale de sus casas, sale y me recibe”, manifestó el ex candidato a Gobernador.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, coincidió en que el “voto silencioso” les favorecerá en las urnas, el voto que no se dice, que no se manifiesta previo a la elección, pero que es una realidad al momento de contabilizar, pues la gente ya decidió que no quiere ni a Morena ni a la Alianza PRI-PAN-PRD.