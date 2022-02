$!Los Mendoza Leva, ejemplo de esfuerzo para salir adelante con la venta de flores

“Yo en ese entonces tenía como 20 años y ya tengo 62, a mí me motivó mi cuñado que tiene la central de flores a un lado del Renacimiento, que empezó una tía de él y luego se la dio, pero en ese entonces estaba por donde está el Woolworth y yo empecé a trabajar con él, y luego nos empezamos a poner en el parque Zaragoza, ellos me enseñaron a cortar y arreglar”.

“Y de allá nos trajeron para acá y desde entonces tenemos casi 40 años aquí y hemos sobrevivido gracias a Dios con la florería de mi esposo, que es Pepe, la cual está reconocida para eventos desde hace unos años y es lo que nos saca adelante por bodas, 15 años y bautizos, cualquier cosa de eventos es a lo que nos dedicamos”, expresa.

Dice que a pesar de vivir momentos de estrés por obtener ganancias, incluso, andar corriendo para tener todo listo, se suma el gusto por cortar las flores, la creatividad que se debe tener para crear arreglos y el trabajar entre el olor de las rosas.

-- ¿Le gusta su trabajo?

“Sí, mucho, por eso seguimos aquí y yo no me quejo, gracias con el trabajo compramos nuestra casita, un carrito, no teníamos nada de eso y con la flor nos ha ido bien, pero tenemos casi 40 años trabajando, no de la noche a la mañana hicimos eso, tenemos nuestro negocio, le pagamos al Ayuntamiento por él”, señala.