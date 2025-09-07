$!‘Los sueños de mi hermano Sergio fueron truncados por la violencia’

MAZATLÁN._ Tras la muerte de Sergio, de 16 años, quien recibió un balazo en la cabeza cuando viajaba en un camión urbano, luego un accidente vial entre el chofer de la unidad y civiles armados, Alí, su hermana, narra a través de las redes sociales lo ocurrido la tarde del pasado sábado.

“Mi hermano fue una víctima más de la violencia, solo tenia 16 y sus sueños fueron truncados por la violencia. El no era un mal muchachito, no estaba en nada turbio ni andaba en malos pasos como muchos han de decir. El iba a ver a su novia, a pasar la tarde con ella. Y sin deberla ni temerla le han arrebatado su vida. Tantos sueños que teníamos a su lado, ya estábamos juntos los 4 y ahora nos falta el, mi pequeño Sergio, el bebé de la casa”, dice textualmente el mensaje de Alí.

“El aviso a su novia que el camión había chocado y que comenzó una persecución, el le mando un video de las personas agachadas en el camión. Cuando ella nos aviso, rápidamente tomamos nuestro vehículo particular y fuimos en busca de mi hermano, ya que estaba siendo monitoreado por la ubicación. Cuando el camión al fin se paro nosotras llegamos justo detrás de él, ninguna autoridad había llegado, mi propia madre tuvo que bajar a mi hermano del camión, herido, gritamos y pedimos ayuda hasta que después llegaron las patrullas, después llego una ambulancia quién traslado a mi hermano en estado grave al hospital y unas horas después, perdió la vida. Ahora nada regresara a mi hermano a casa y solo será una víctima más”.

“Mi querido Sergio, nos haz dejado con un vacío profundo a todos y un dolor que jamás pasará. Te amo mucho mi niño, mi flaquito, mi huesitos Sergio Cornelio. ( Alí del Carmen Tirado)”.