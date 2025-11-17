Luce concurrida en lunes de asueto la Delegación de Vialidad y Transporte del Estado, en Mazatlán

Muy concurrida por decenas de personas se encuentra este lunes la Delegación de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado, en Mazatlán, para realizar diversos trámites de licencias de manejo, cuyo plazo de descuentos ya se amplió hasta el 28 del presente mes.

“En la primera etapa hoy es el último día (de descuentos) por eso se ve que hay bastante gente, pero ya nos informaron que ya se amplió el plazo hasta el día 28 de noviembre, los dos viernes próximos vamos a trabajar de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, horario extendido, los otros días de 8:00 a 3:00, pero sí ya se amplió hasta el 28 de noviembre”, dijo el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Carlos Ordóñez Sandoval.

“Todo tiene descuento, menos la licencia de aprendiz, todo lo demás está con un 50 por ciento de descuento y así seguimos hasta el 28 de noviembre”.

Son decenas de personas las que se encuentran tanto en el interior como en el exterior de las oficinas de dicha Delegación este lunes día de asueto por la celebración del 115 inicio de la Revolución Mexicana que se celebrará el próximo jueves 20 de noviembre.

“Igual de 8:00 a 3:00 vamos a trabajar, en horario normal, por eso es que la gente creyó que hoy era el último día por eso es que se abarrotó aquí para licencias”, continuó.

Precisó que este día se está atendiendo a 120 personas en total en ese sitio para trámites de licencias de manejo nuevas, antes del Buen Fin acudían 50, 30.

Pero además de licencias nuevas se hacen trámites de renovación de licencias, cambio de licencias y cambio de licencias de otro estado tanto para conductores de vehículos como de motocicletas, continuó.

Para el trámite de licencias nuevas se imparten previamente cursos de capacitación, cantidad que se adapta al flujo de contribuyentes y este lunes se contempla impartir cinco cursos durante el día, con duración de media hora, para que la gente aproveche el tiempo y alcance a pagar para que le tomen la fotografía respectiva y pueda obtener su licencia, dio a conocer Ordóñez Sandoval.

“Que aproveche (la gente que aún no acude), tenemos todavía 15 días más para que aprovechen el descuento, no se vengan el último día, porque los mexicanos ya ve cómo somos y siempre viene el último día como pasó ahora, trabajamos sábado y domingo y estuvo solón, porque a la gente no le gusta venir sábado y domingo”, reiteró.

“Pero hoy la se abarrotó la gente otra vez, ya sabemos que es normal para nosotros y hay molestias porque desgraciadamente es mucho el público para atenderlos a todos como debe ser, pero tratamos de atender lo mejor posible a todo el mundo, nosotros el día de hoy vamos a dar hasta 5 cursos”.