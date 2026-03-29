$!Luce Parque Lineal con menos sombra tras tala de árboles; vecinos denuncian el hecho

Luego de la tala de más de una decena de árboles en el Parque Lineal ubicado sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa y Libramiento II, el espacio recreativo luce visiblemente afectado, con menor sombra y una exposición directa al sol que pega a quienes acuden a realizar actividades física. De acuerdo con testimonios de usuarios, la zona ha perdido parte de su atractivo, ya que los árboles brindaban sombra a corredores, ciclistas y familias que frecuentan el parque. Este domingo, se pudo observar cómo en el área solo quedaron los troncos cortados aún visibles, ya que no fueron retirados de raíz, sino que permanecen con la base marcada.









Las primeras denuncias surgieron desde el pasado viernes a través de redes sociales, donde ciudadanos manifestaron su inconformidad por la remoción de la vegetación. Incluso, una ambientalista se sumó a los señalamientos, cuestionando la falta de información oficial sobre los trabajos realizados. Según versiones difundidas por vecinos, los árboles habrían sido retirados por personal vinculado a la construcción del Paso Superior Vehicular en Pérez Escobosa, específicamente en un tramo cercano al cruce con la carretera México 15. No obstante, esta información no ha sido confirmada por autoridades.







