El Sinaloense, el túnel más largo de esta autopista con una longitud de 2,799 metros, también carece de iluminación y al transitarlo este se convierte en una verdadera “boca de lobo” y parecen eternos esos casi tres kilómetros para salir al otro lado.

“Así la pasan los túneles, sin luz, a veces nomás se descomponen las lámparas y a veces se roban los cables y tardan mucho en reponerlos” comentó una conductora.

“Pues si está mal que no funcionen las luces, menos mal que uno trae las del carro, pero imagínate alguien que no vea bien, pues si batalla; yo recorro mucho este tramo y la verdad fuera de eso está tranquilo” comentó un automovilista que vive en Mazatlán, pero trabaja en Durango y cada fin de semana recorre la Autopista Panorámica.

Otra usuaria pidió en Facebook compartir su denuncia de falta de iluminación en los túneles.

“Ayer salí con mi familia de Mazatlán a Monterrey por la súper carretera, dándome cuenta que la mayoría de los túneles que todos tenemos que pasar se encuentran sin luz. Yo la pase también a mediados del mes de febrero y me topé con esa sorpresa muchos túneles y sobre todo El Sinaloense que es el más largo, sin luz , pasó nuevamente ahora en mayo y la situación sigue igual. Cualquiera que pase lo puede comprobar”, dice la usuaria.

“Mi queja no es solo por mí o la seguridad de mi familia, sino por todos los choferes de vehículos públicos y privados que tienen la necesidad de cruzarla de manera recurrente y exponer sus vidas a un accidente mayor. La súper carretera es una obra majestuosa que años atrás no se imaginaría poder pensar que se lograría tener y así facilitar su tránsito. Ahora no es sólo aprovechar que la tenemos si no que se preocupen las autoridades responsables de mantenerla correctamente”.