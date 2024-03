Resaltó que el tiempo en un paciente oncológico por obvias razones vale oro y por ello se mantienen en su lucha de buscar un trato digno en las instalaciones del IMSS Mazatlán, dónde principalmente se busca ahorrar el mayor dinero posible y encontrar un servicio de calidad.

“La vida está en juego y lo que queremos es solicitar que den la base en la tarde y también que ya vean a la persona que pueda cubrir los turnos y vacaciones, pero se van y se quedan solos” , explicó.

El pasado noviembre los mismos pacientes se manifestaron porque el IMSS no les proporcionaba un doctor de planta, situación que al parecer se resolvió de manera intermitente, aunque con un duro revés tras la repentina decisión en cuánto a los turnos.

Por otro lado, Mariana Trujillo, paciente oncológica, del turno matutino, expresó que debido a la atención raquítica por parte del IMSS tuvo que optar por atención privada, al hacerlo se le detectó cáncer en otro lugar de su cuerpo.

“A mí el año pasado me estaban atendiendo una sola vez al año cáncer de mama, entonces, ahora me tocó y me pusieron en agosto, en diciembre que recibí mi pensión fui a hacerme un chequeo particular y me salió cáncer, eso fue en diciembre”, comentó Mariana Trujillo.

Trujillo apuntó que con el dinero de su pensión asistió a atención particular y tuvo que operarse, intervención que le costó el retiro de todo su aparato reproductor a costa de unos miles de pesos, a pesar de todo no se arrepiente porque de lo contrario hubiese pagado con su vida.

Ahora, necesita de un tratamiento, el cual el IMSS al mantener una postura deficiente respecto a las atenciones, es difícil lo reciba.

“Eso no puede ser, no se pueden tomar las cosas a la ligera, se necesita un oncólogo en la tarde, es demasiada la población, día que pasa es día que hay vidas que se pierden”, afirmó.

Añadió que ha recibido atenciones en el Centro Médico de Occidente del IMSS en Guadalajara de manera semestral, lugar en el que afirmó que los oncólogos y la administración es de primer nivel desde los locales hasta los foráneos, como el caso de Mariana.