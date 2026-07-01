Mazatlán
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Espacios

Luego de la batalla de espuma, cerveza y festejos, las letras de Mazatlán amanecen limpias

De los aficionados mundialistas no quedaron huellas, gracias a las cuadrillas de limpieza

Leticia López |
01/07/2026 11:20
01/07/2026 11:20

La noche del martes, decenas de fanáticos futboleros, turistas y locales se concentraron en las letras de Mazatlán, donde además de cantar, bailar y vitorear que México ganó el pase a los octavos del Mundial 2026, mostraron su eufórica manera de celebrar con espuma.

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La espuma y la cerveza voló por todos lados, pero no pasó de eso, la basura si se quedó ahí a la espera de las cuadrillas de trabajadores de aseo y limpia que a diario barren la zona costera, la Avenida del Mar con todo y malecón de punta a punta.

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Así que el icónico mirador de la glorieta del Valentinos ya luce limpio y listo a la espera de a siguiente celebración.

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