Mazatlán
Sé Un Rey Mago

Lupillo deseaba tener una tablet para poder estudiar mejor y los Reyes Magos se la trajeron

Guadalupe Palomares fue sorprendido por Melchor, Gaspar y Baltasar con una tablet
Leticia López |
06/01/2026 20:28
Guadalupe Palomares “Lupillo” estudia secundaria y deseaba una tablet para estudiar mejor, aunque su gran sueño es ser un beisbolista de grandes ligas.

“Practico beisbol y me gustaría ser beisbolista de la MLB o si no abogado. Juego beisbol los domingos en el Club Muralla con mi papá, desde los cinco hasta los 7 y desde los 9 años hasta la fecha”.

Se dijo fans número uno del equipo de casa de los Venados de Mazatlán y se proyectó en un futuro como parte de ellos, como su gran sueño cuando sea grande.

Visiblemente contento agradeció a la campaña ‘Sé un Rey Mago’ de esta Casa editorial Noroeste por su regalo recibido que le servirá de mucho para hacer sus tareas.

“La pedí porque voy en secundaria y me sirve mucho porque las tareas de matemáticas nos dejan problemas digitales y de páginas de internet.

El adolescente tiene a su tío Daniel Palomares Llanes, quien fue víctima de desaparición forzada en julio del 2025 y actualmente se desconoce su paradero.

