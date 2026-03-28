$!Madre de Carlos Emilio alza la voz en la antesala del duelo entre México vs Portugal

En un escenario marcado por la proyección internacional rumbo a la Copa Mundial de Futbol, Brenda Valenzuela Gil se manifestó en las afueras del Estadio Banorte durante el encuentro amistoso entre México y Portugal, para exigir avances en la investigación por la desaparición de su hijo, Carlos Emilio, en Mazatlán en octubre pasado.
La protesta se desarrolló en medio del ambiente festivo previo a uno de los eventos deportivos que forman parte de la preparación de México como país sede, contrastando con la exigencia de justicia de Brenda, quien denunció la falta de resultados por parte de las autoridades.
Valenzuela Gil, originaria de Durango, es madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven de 21 años que fue privado de la libertad el 5 de octubre del 2025 en el establecimiento Terraza Valentino’s, ubicado sobre la Avenida Del Mar, en el cruce con Rafael Buelna, en Mazatlán.
A seis meses de su desaparición, Brenda decidió trasladarse a la capital del País para visibilizar el caso en un espacio de alta cobertura mediática y reiterar su llamado a las autoridades para que se dé seguimiento efectivo a la investigación.
En una entrevista dada a medios de comunicación, expresó que aunque el evento deportivo representa una celebración para miles de personas, para ella simboliza una oportunidad de visibilizar una problemática que continúa afectando a numerosas familias en México.
Asimismo, manifestó su inconformidad ante la falta de respuesta por pate de las autoridades encargadas de la investigación, al señalar que no se han presentado avances concretos en el caso, dejando ver su frustración y enojo.
Incluso señaló que más que brindar una solución a este problema de desapariciones forzadas en el País, las autoridades pareciera que quisieran “desaparecer a los desaparecidos” con las cifras que manejan oficialmente.
De esta forma, la manifestación de Brenda Valenzuela refleja el sentir de muchas familias de personas desaparecidas en distintas regiones del país, optando por trasladar sus exigencias a escenarios de alta exposición pública, con el fin de presionar a las autoridades y evitar que los casos como el de Carlos Emilio permanezcan sin atención ni resultados.