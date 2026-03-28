$!Madre de Carlos Emilio alza la voz en la antesala del duelo entre México vs Portugal

En un escenario marcado por la proyección internacional rumbo a la Copa Mundial de Futbol, Brenda Valenzuela Gil se manifestó en las afueras del Estadio Banorte durante el encuentro amistoso entre México y Portugal, para exigir avances en la investigación por la desaparición de su hijo, Carlos Emilio, en Mazatlán en octubre pasado.

La protesta se desarrolló en medio del ambiente festivo previo a uno de los eventos deportivos que forman parte de la preparación de México como país sede, contrastando con la exigencia de justicia de Brenda, quien denunció la falta de resultados por parte de las autoridades.

Valenzuela Gil, originaria de Durango, es madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven de 21 años que fue privado de la libertad el 5 de octubre del 2025 en el establecimiento Terraza Valentino’s, ubicado sobre la Avenida Del Mar, en el cruce con Rafael Buelna, en Mazatlán.

A seis meses de su desaparición, Brenda decidió trasladarse a la capital del País para visibilizar el caso en un espacio de alta cobertura mediática y reiterar su llamado a las autoridades para que se dé seguimiento efectivo a la investigación.