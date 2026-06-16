Madres buscadoras de Sinaloa llevan denuncias a nivel nacional

Integrantes del colectivo Por Las Voces Sin Justicia denunciaron la falta de apoyo institucional para realizar labores de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Concordia, donde aseguran haber localizado 12 cuerpos desde marzo de este año, cinco de ellos durante el pasado fin de semana.
La denuncia fue realizada este martes 16 de junio a nivel nacional e internacional durante una entrevista con la periodista Adela Micha en el programa “Me Lo Dijo Adela”, espacio en el que las familias buscadoras expusieron las condiciones en las que desarrollan sus jornadas de búsqueda y la falta de respaldo por parte de las autoridades responsables.
A través de un mensaje difundido posteriormente en redes sociales, el colectivo señaló que las búsquedas son encabezadas por madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos e hijas de personas desaparecidas, quienes continúan realizando esta labor sin recursos gubernamentales, maquinaria ni vehículos oficiales.
“Desde marzo a la fecha hemos localizado 12 cuerpos en Concordia. Tan solo este fin de semana localizamos 5 cuerpos más. Las búsquedas en Concordia las realizamos madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos e hijas que tenemos un familiar desaparecido. No somos autoridades, no contamos con grandes recursos, pero buscamos porque sabemos lo que significa vivir con la incertidumbre de no saber dónde está alguien a quien amas”, se lee en el comunicado.
Las integrantes denunciaron que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa les ha negado apoyo para las jornadas realizadas en Concordia, por lo que han tenido que costear combustible, transporte, herramientas, agua, alimentos y otros insumos necesarios para continuar con los recorridos de campo.
Asimismo, afirmaron que realizan excavaciones de manera manual, utilizando vehículos prestados y enfrentando condiciones climáticas adversas, además de riesgos de seguridad en la zona.
“La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa nos ha negado las búsquedas en Concordia. No contamos con vehículo oficial, maquinaria, combustible, bebidas hidratantes, herramientas ni los recursos mínimos necesarios para realizar esta labor. Aun así, seguimos saliendo a campo con recursos propios y gracias al apoyo solidario de la ciudadanía”, compartieron.
“Pagamos combustible, transporte, herramientas, agua, alimentos y todo lo necesario para continuar las búsquedas. Nos trasladamos en vehículos prestados y realizamos el trabajo a pico y pala, bajo altas temperaturas y en condiciones adversas”, agregaron.
De acuerdo con el posicionamiento, durante la más reciente jornada de búsqueda fueron arrojados objetos conocidos como “ponchallantas”, mientras que en operativos anteriores detectaron personas que presuntamente daban seguimiento a sus movimientos.
El colectivo sostuvo que la situación es conocida por el Gobierno del Estado y recordó que anteriormente expusieron sus necesidades a la actual administración, sin que hasta el momento, aseguran, existan cambios significativos en el acompañamiento y apoyo a las familias.
“Además de enfrentar el dolor por la desaparición de nuestros familiares, también enfrentamos riesgos de seguridad. Durante esta jornada nos arrojaron ponchallantas y en búsquedas anteriores fuimos seguidos por personas que monitoreaban nuestros movimientos”.
Las buscadoras destacaron que las 12 localizaciones realizadas desde marzo han sido posibles con el respaldo de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada Zona Sur y el esfuerzo de las propias familias.
Ante este panorama, exigieron la destitución de Karina Elizabeth Márquez Calderón, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, así como de Nora Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos, al considerar que han sido omisas en la atención y acompañamiento a los colectivos.
“La gobernadora conoce esta situación. Sostuvimos un acercamiento previo a que asumiera el cargo como gobernadora interina, donde escuchó nuestras necesidades y se comprometió formalmente a brindar apoyo. Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos visto cambios reales. Seguimos sin el acompañamiento, los recursos y las condiciones necesarias para buscar en Concordia”.
“Exigimos la destitución de la comisionada estatal de búsqueda, Karina Elizabeth Márquez calderón, y de la subsecretaria de derechos humanos, Nora patricia Figueroa sentimos vulneradas, ignoradas y revictimizadas por servidoras públicas que deberían acompañar y respaldar a las familias buscadoras, no obstaculizar su labor ni abandonar sus responsabilidades”.
Finalmente, reiteraron que su exigencia es que las autoridades cumplan con su obligación de buscar a las personas desaparecidas, brindar condiciones de seguridad y proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de esta labor.
“Si nosotros, como colectivo, sin recursos gubernamentales, sin maquinaria, sin vehículos oficiales y únicamente con el respaldo de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada Zona Sur, hemos localizado 12 cuerpos desde marzo, imaginemos lo que podría lograrse si el Estado cumpliera con su obligación de buscar, brindara la seguridad necesaria para la zona y pusiera a disposición los recursos y herramientas con los que cuentan las instituciones responsables”.
“Las familias no pedimos privilegios, buscamos por amor, por la esperanza de encontrar a nuestros familiares y porque ninguna familia merece vivir la incertidumbre de una desaparición. Exigimos que cumplan con la obligación que les corresponde y que garanticen el derecho de nuestros desaparecidos a ser buscados”, puntualizan.