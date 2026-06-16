Madres buscadoras de Sinaloa llevan denuncias a nivel nacional

Integrantes del colectivo Por Las Voces Sin Justicia denunciaron la falta de apoyo institucional para realizar labores de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Concordia, donde aseguran haber localizado 12 cuerpos desde marzo de este año, cinco de ellos durante el pasado fin de semana.

La denuncia fue realizada este martes 16 de junio a nivel nacional e internacional durante una entrevista con la periodista Adela Micha en el programa “Me Lo Dijo Adela”, espacio en el que las familias buscadoras expusieron las condiciones en las que desarrollan sus jornadas de búsqueda y la falta de respaldo por parte de las autoridades responsables.

A través de un mensaje difundido posteriormente en redes sociales, el colectivo señaló que las búsquedas son encabezadas por madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos e hijas de personas desaparecidas, quienes continúan realizando esta labor sin recursos gubernamentales, maquinaria ni vehículos oficiales.

“Desde marzo a la fecha hemos localizado 12 cuerpos en Concordia. Tan solo este fin de semana localizamos 5 cuerpos más. Las búsquedas en Concordia las realizamos madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos e hijas que tenemos un familiar desaparecido. No somos autoridades, no contamos con grandes recursos, pero buscamos porque sabemos lo que significa vivir con la incertidumbre de no saber dónde está alguien a quien amas”, se lee en el comunicado.

Las integrantes denunciaron que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa les ha negado apoyo para las jornadas realizadas en Concordia, por lo que han tenido que costear combustible, transporte, herramientas, agua, alimentos y otros insumos necesarios para continuar con los recorridos de campo.

Asimismo, afirmaron que realizan excavaciones de manera manual, utilizando vehículos prestados y enfrentando condiciones climáticas adversas, además de riesgos de seguridad en la zona.

“La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa nos ha negado las búsquedas en Concordia. No contamos con vehículo oficial, maquinaria, combustible, bebidas hidratantes, herramientas ni los recursos mínimos necesarios para realizar esta labor. Aun así, seguimos saliendo a campo con recursos propios y gracias al apoyo solidario de la ciudadanía”, compartieron.