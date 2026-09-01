Mazatlán
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Inconformidad

Madres buscadoras endurecen protesta y bloquean el cruce vial del Issste en Mazatlán

Protestan en contra de la destitución del director en el sur de Sinaloa de la Comisión Estatal de Búsqueda
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/09/2026 17:14
01/09/2026 17:14

MAZATLÁN._ Madres buscadoras de tres colectivos endurecieron sus protestas y bloquean el crucero vial en la Carretera Internacional al norte, a la altura del semáforo del crucero del ISSSTE en Mazatlán, la tarde de este martes.

La protesta es debido a la nula respuesta del Gobierno de Sinaloa para la reincorporación de José Alfredo González como director de la Comisión Estatal de Búsqueda en Mazatlán en la zona sur de Sinaloa.

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Elementos de Tránsito realizan desvío de la circulación vial.

Integrantes de los colectivos Por Las Voces Sin Justicia, Tesoros Unidos Hasta Encontrarlos y Corazones Unidos por una Misma Causa, continúan con su manifestación después de dos días en el exterior de las oficinas de esta dependencia.

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