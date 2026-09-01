$!Madres buscadoras endurecen protesta y bloquean el cruce vial del Issste en Mazatlán

MAZATLÁN._ Madres buscadoras de tres colectivos endurecieron sus protestas y bloquean el crucero vial en la Carretera Internacional al norte, a la altura del semáforo del crucero del ISSSTE en Mazatlán, la tarde de este martes.
La protesta es debido a la nula respuesta del Gobierno de Sinaloa para la reincorporación de José Alfredo González como director de la Comisión Estatal de Búsqueda en Mazatlán en la zona sur de Sinaloa.
Elementos de Tránsito realizan desvío de la circulación vial.
Integrantes de los colectivos Por Las Voces Sin Justicia, Tesoros Unidos Hasta Encontrarlos y Corazones Unidos por una Misma Causa, continúan con su manifestación después de dos días en el exterior de las oficinas de esta dependencia.