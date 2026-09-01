$!Madres buscadoras endurecen protesta y bloquean el cruce vial del Issste en Mazatlán

MAZATLÁN._ Madres buscadoras de tres colectivos endurecieron sus protestas y bloquean el crucero vial en la Carretera Internacional al norte, a la altura del semáforo del crucero del ISSSTE en Mazatlán, la tarde de este martes.

La protesta es debido a la nula respuesta del Gobierno de Sinaloa para la reincorporación de José Alfredo González como director de la Comisión Estatal de Búsqueda en Mazatlán en la zona sur de Sinaloa.