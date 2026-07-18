Madres buscadoras mantendrán jornadas pese a la canícula y las lluvias

MAZATLÁN._ Pese a las altas temperaturas propias de la temporada de canícula y de las complicaciones que generan las lluvias, el colectivo “Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos” continuará con sus jornadas de búsqueda programadas para los días 22 y 23 de julio en distintos puntos de Sinaloa.

Así lo dio a conocer Irma Arellanes Hernández, presidente del colectivo buscador, quien informó que el 22 de julio las labores se llevarán a cabo en la zona sur del estado, mientras que el 23 de julio las actividades se trasladarán a la zona centro-norte, como parte de la búsqueda permanente de personas desaparecidas.

En este sentido, señaló que las condiciones climáticas no detendrán el trabajo de las familias buscadoras, aunque reconoció que durante esta época del año las jornadas deben adaptarse para proteger la salud de quienes participan.

“Tenemos actividades, nosotros no dejamos las actividades. Ahora que empieza la canícula, nada más son dos horas las que rendimos en el transcurso de la mañana y tenemos que apurarnos a encontrar, porque después ya no se puede”, comentó.

Arellanes Hernández mencionó que las altas temperaturas obligan a reducir el tiempo de permanencia en campo, ya que la exposición prolongada al sol representa un riesgo para las integrantes del colectivo, quienes realizan recorridos y excavaciones en zonas abiertas y de difícil acceso.

Sin embargo, mencionó que a pesar del intenso calor que se registra durante esta época del año, las familias no suspenderán las jornadas y continuarán atendiendo reportes e indicios que puedan contribuir a la localización de sus seres queridos desaparecidos.

En lo que respecta a la temporada de lluvias, Arellanes Hernández expresó que las precipitaciones generan ventajas y desventajas para las labores de localización, pues así como la humedad vuelve más blando el terreno, lo que facilita las excavaciones y la identificación de posibles puntos de búsqueda, el lodo y las dificultades para acceder a ciertos lugares hacen más pesadas las jornadas.

“Con las lluvias es más fácil que encontremos porque está más suave la tierra. La lluvia ayuda porque la tierra se ablanda, pero también hace más pesado el trabajo por el lodo”, dijo.

Por tal motivo, resaltó la importancia de contar con equipo adecuado para enfrentar las condiciones climáticas que predominan durante esta temporada, siendo entre los insumos más necesarios botas para lodo, impermeables, paraguas, sombreros, gorras, bloqueador solar, bebidas hidratantes y agua embotellada.

La representante del colectivo mencionó que las integrantes permanecen durante horas expuestas a las inclemencias del tiempo, por lo que requieren protección tanto para las jornadas bajo el intenso sol como para los recorridos en temporada de lluvias.

“Esas mujeres están bajo el sol, cuando es tiempo de agua ocupan paraguas y cuando hace calor necesitan sueros para hidratarse. Ocupamos bloqueador para la piel, sombreros y todo lo necesario para protegernos del clima”, declaró.

De esta forma, mientras se preparan para las próximas salidas, las madres buscadoras aseguran que seguirán recorriendo brechas, montes y terrenos señalados por reportes ciudadanos, sin importar las dificultades climáticas, en su objetivo de encontrar respuestas para cientos de familias sinaloenses.