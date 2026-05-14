$!Madres buscadoras pegan en calles de Mazatlán fichas de búsqueda de sus desaparecidos

Con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, integrantes del colectivo de madres buscadoras “Mi Alma Te Sigue Buscando” llevaron a cabo una jornada de pega de fichas de búsqueda en distintos sectores de Mazatlán, como parte de las acciones permanentes para visibilizar a las personas desaparecidas. La actividad tuvo lugar en colonias como Dorados de Villa, Chulavista y Francisco Villa, además de diferentes puntos transitados de la zona, como las avenidas Del Delfín, Alfonso Genaro Calderón y Bicentenario Juárez.







Durante la jornada, las madres buscadoras colocaron fichas con fotografías, nombres y datos de personas desaparecidas, con el propósito de mantener viva su búsqueda y solicitar el apoyo de la ciudadanía para compartir información que pueda ayudar a localizarlas. A través de sus redes sociales, el colectivo compartió un mensaje en el que reiteraron que la búsqueda de sus familiares continúa día con día con diferentes actividades. “El colectivo Mi Alma te sigue buscando hoy de huevo salió a las calles, recorriendo colonias con el objetivo de visibilizar los rostros y nombres de quienes nos faltan en casa”, expuso.







Asimismo, el colectivo hizo un llamado a la comunidad en general para ayudar difundiendo las fichas de búsqueda y proporcionando cualquier dato que pueda contribuir a la localización de las personas desaparecidas. “No hay día que se nombren y no se busquen, los extrañamos y seguimos pidiendo a la comunidad en general nos ayuden a compartir sus fichas de búsqueda o información que nos ayude a su localización”, complementa. Durante la actividad, el colectivo contó con el acompañamiento y apoyo por parte de distintas corporaciones e instituciones, entre ellas, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal. Finalmente, las madres buscadoras agradecieron de antemano cualquier información y colaboración ciudadana que les pueda permitir localizar a sus seres queridos, resaltando que toda información se maneja de manera anónima para garantizar seguridad.



