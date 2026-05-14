Mazatlán
|
Búsqueda

Madres buscadoras pegan en calles de Mazatlán fichas de búsqueda de sus desaparecidos

Las participantes esperan que la población ayude en caso de tener información sobre el paradero de algunos de ellos
Carlos Robles |
14/05/2026 13:00
14/05/2026 13:00

Con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, integrantes del colectivo de madres buscadoras “Mi Alma Te Sigue Buscando” llevaron a cabo una jornada de pega de fichas de búsqueda en distintos sectores de Mazatlán, como parte de las acciones permanentes para visibilizar a las personas desaparecidas.

La actividad tuvo lugar en colonias como Dorados de Villa, Chulavista y Francisco Villa, además de diferentes puntos transitados de la zona, como las avenidas Del Delfín, Alfonso Genaro Calderón y Bicentenario Juárez.

  • $!Madres buscadoras pegan en calles de Mazatlán fichas de búsqueda de sus desaparecidos
  • $!Madres buscadoras pegan en calles de Mazatlán fichas de búsqueda de sus desaparecidos
  • $!Madres buscadoras pegan en calles de Mazatlán fichas de búsqueda de sus desaparecidos

Durante la jornada, las madres buscadoras colocaron fichas con fotografías, nombres y datos de personas desaparecidas, con el propósito de mantener viva su búsqueda y solicitar el apoyo de la ciudadanía para compartir información que pueda ayudar a localizarlas.

A través de sus redes sociales, el colectivo compartió un mensaje en el que reiteraron que la búsqueda de sus familiares continúa día con día con diferentes actividades.

“El colectivo Mi Alma te sigue buscando hoy de huevo salió a las calles, recorriendo colonias con el objetivo de visibilizar los rostros y nombres de quienes nos faltan en casa”, expuso.

  • $!Madres buscadoras pegan en calles de Mazatlán fichas de búsqueda de sus desaparecidos
  • $!Madres buscadoras pegan en calles de Mazatlán fichas de búsqueda de sus desaparecidos
  • $!Madres buscadoras pegan en calles de Mazatlán fichas de búsqueda de sus desaparecidos

Asimismo, el colectivo hizo un llamado a la comunidad en general para ayudar difundiendo las fichas de búsqueda y proporcionando cualquier dato que pueda contribuir a la localización de las personas desaparecidas.

“No hay día que se nombren y no se busquen, los extrañamos y seguimos pidiendo a la comunidad en general nos ayuden a compartir sus fichas de búsqueda o información que nos ayude a su localización”, complementa.

Durante la actividad, el colectivo contó con el acompañamiento y apoyo por parte de distintas corporaciones e instituciones, entre ellas, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal.

Finalmente, las madres buscadoras agradecieron de antemano cualquier información y colaboración ciudadana que les pueda permitir localizar a sus seres queridos, resaltando que toda información se maneja de manera anónima para garantizar seguridad.

  • $!Madres buscadoras pegan en calles de Mazatlán fichas de búsqueda de sus desaparecidos
  • $!Madres buscadoras pegan en calles de Mazatlán fichas de búsqueda de sus desaparecidos

En su comunicado pusieron a disposición el número de teléfono 6691 06 13 37, para recibir información relacionada con personas desaparecidas.

De esta forma, a través de esta jornada de pega de fichas forma parte de la actividades constantes que realizan los colectivos de búsqueda en Sinaloa, quienes además de las búsquedas en campo, mantienen acciones de difusión para evitar que los casos caigan en el olvido y continuar presionando por respuesta y justicia para las familias.

“Ayúdalos a regresar a casa. Los estamos esperando”, puntualiza el mensaje.

#Búsqueda
#Mazatlán
#Colectivo de Búsqueda
#Fichas
#Fichas de Búsqueda
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube