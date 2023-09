VILLA UNIÓN._ A pesar de que la Constructora Pavira Construcciones ya recibió 614 mil pesos para el alumbrado del Jardín de Niños Alejandro Quijano, en Villa Unión, la empresa ya no responde los mensajes, por lo que madres de familia piden la intervención del Gobernador Rubén Rocha Moya para que sus hijos tengan energía eléctrica en el plantel.

La madres señalan que la constructora Pavira Construcciones ya recibió el pago por realizar el cambio de la instalación eléctrica y los equipos, pero no se conectaron a la red eléctrica y no echaron a andar los equipos.

“Tenemos la problemática del kínder Alejandro Quijano, de la sindicatura de Villa Unión, donde la constructora Pavira Construcciones no ha dado respuesta de los 614 mil pesos que se le han dado para que pueda realizar lo que viene siendo el alumbrado del kínder, pues nos hace falta la energía eléctrica; estamos desde abril con este problema, no nos dan solución y la verdad es que los niños no pueden tomar una educación de calidad”, dijo una de las madres de familia.

“Estamos haciendo un llamado al Gobernador Rubén Rocha Moya a que nos apoye, ya que él nos dice que la escuela es de nuestros hijos y que merecen una educación de calidad y créanme, aquí no la tenemos y ya vamos para seis meses con esta problemática, sinceramente nos urge una solución, nuestros niños están sin clases, es una educación básica, entonces al no tenerla están atentando contra el derecho a la educación de nuestros niños”, comentó Sirene.

El grupo de manifestantes piden el apoyo del resto de la sociedad de padres de familia para exigir las mejoras del kinder y que los niños puedan continuar con sus clases.