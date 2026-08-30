$!Madres de personas desaparecidas se manifiestan afuera del teatro Ángela Peralta, en Mazatlán

Este domingo, durante el evento México Canta, realizado en el teatro Ángela Peralta, madres de personas desaparecidas se manifestaron de forma pacífica con cartulinas, lonas, fotos y velas, en las afueras del recinto.
Los participantes manifestaron que los ciudadanos necesitan justicia, explicaciones y, sobre todo, encontrar a sus familiares.
Agregaron que es importante visibilizar de lo que está sucediendo en Sinaloa, por lo que indicaron que era necesario que las personas que están en el evento, como la Presidenta Municipal, Minerva Osuna Zavala, y otras autoridades volteen del lado de los ciudadanos que tienen desaparecido a un familiar.
Otras de las intenciones es que las madres buscan que la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava se pueda acercar a ellas y hablar sobre qué medidas se pueden tomar y ayudar en ello.