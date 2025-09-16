$!’Madrugan’ mazatlecos para presenciar el desfile por Independencia de México en el malecón

Una colorida mañana de emociones se vivió este martes durante el tradicional desfile del Día de la Independencia en el malecón de Mazatlán, donde cientos de personas se levantaron temprano para presenciar la caravana de autos y comparsas cívico-militares de 25 contingentes.
Desde las 7:00 horas, varios grupos de personas se dieron cita en la avenida del Mar para formar parte del desfile patrio y reconocer la labor de las Fuerzas Armadas de México, quienes conmemoraron la independencia con una marcha coordinada entre elementos policiales y rescatistas.
Niños y niñas con banderitas en manos, saludaron a los contingentes que marcharon por el malecón tanto a pie como en sus vehículos. Las patrullas y camiones sonaron el claxon y tocaron las sirenas para animar a la gente mientras soportaban la fuerte en humedad matutina.
En tanto, no podían faltar las selfies y los vídeos tomados por la multitud en ambas laterales de Avenida del Mar, donde la gente se colocó con sillas y bancos para presenciar mejor el recorrido cívico-militar; además de dedicarles aplausos y guardar respeto a los elementos por su labor.
La combinación de canto marcial, colores fuertes y alegría hizo del desfile patrio un momento inolvidable para los mazatlecos y visitantes que se dieron cita en esta experiencia protagonizada por Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Escuela de Náutica, Guardia Costera, Policía Estatal y Municipal, Educación Vial, UNIPREVIF, Tránsito Municipal, Escuadrón de Salvamento Acuático, Protección Civil y Bomberos Voluntarios.
La vigilancia a lo largo del recorrido estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional, quienes mantuvieron vigilancia constante a pie desde Monumento al Pescador, Malecón, Avenida de los Deportes y Avenida Quirino Ordaz, lugar donde todos los contingentes rompieron filas.
El evento fue una celebración del espíritu mexicano, con la comunidad unida en torno a una fecha emblemática como lo es el 16 de septiembre, por lo que chicos y grandes no quisieron faltar al desfile. Además de que muchas personas fueron a acompañar a sus hijos que desfilaron junto a sus escuelas.
AVENIDA CRUZ LIZÁRRAGA FUE RUTA ALTERNA
Ante el cierre de vialidades de una parte de Avenida del Mar por parte de Tránsito Municipal, la Avenida Cruz Lizárraga se convirtió en ruta alterna para los conductores que iban rumbo al Centro de la ciudad.
Dicha avenida no sufrió congestionamiento, pero la ruta del camión Sábalo-Centro tuvo que transitar por ahí para recoger al pasaje.