$!’Madrugan’ mazatlecos para presenciar el desfile por Independencia de México en el malecón

Una colorida mañana de emociones se vivió este martes durante el tradicional desfile del Día de la Independencia en el malecón de Mazatlán, donde cientos de personas se levantaron temprano para presenciar la caravana de autos y comparsas cívico-militares de 25 contingentes.

Desde las 7:00 horas, varios grupos de personas se dieron cita en la avenida del Mar para formar parte del desfile patrio y reconocer la labor de las Fuerzas Armadas de México, quienes conmemoraron la independencia con una marcha coordinada entre elementos policiales y rescatistas.

Niños y niñas con banderitas en manos, saludaron a los contingentes que marcharon por el malecón tanto a pie como en sus vehículos. Las patrullas y camiones sonaron el claxon y tocaron las sirenas para animar a la gente mientras soportaban la fuerte en humedad matutina.

En tanto, no podían faltar las selfies y los vídeos tomados por la multitud en ambas laterales de Avenida del Mar, donde la gente se colocó con sillas y bancos para presenciar mejor el recorrido cívico-militar; además de dedicarles aplausos y guardar respeto a los elementos por su labor.