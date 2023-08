MAZATLÁN._ El rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, no está defendiendo la autonomía de la universidad, sino el poder del PAS en la institución educativa, afirmó el investigador y escritor, Arturo Santamaría Gómez.

Calificó como legalmente bien fundamentada la vinculación a proceso a Jesús Madueña Molina, rector de la UAS, acusado de cometer abusos de autoridad por impedir que la Auditoría Superior del Estado realizará una auditoría.

“El juez demostró, y yo desde fuera leyendo lo que se ha publicado sobre este juicio, está bien fundamentado, los abogados del rector más el abogado institucional sostuvieron que no había fundamentos legales para vincularlo a proceso, pero el juez decidió que sí encontró suficientes argumentos” indicó el investigador y escritor.

Señaló que al recibir una pena judicial el rector Jesús Madueña Molina necesariamente tendrá un impacto en la institución, debido a que la universidad ya no podrá ser utilizada como un instrumento político.

“Yo no creo que esos recursos de los que se acusa de mal manejo a la universidad hayan ido a los bolsillos del rector, sino han ido fundamentalmente para las actividades políticas de PAS, esto tendría un aviso a los dirigentes del PAS que tienen que retirarse de la universidad en términos políticos, que sigan como universitarios, pero no pueden seguir utilizando a la universidad así, es un crimen, eso no puede suceder”, expresó Santamaría Gómez.

Señaló que Madueña Molina no está defendiendo la autonomía de la universidad, sino el poder del PAS en la institución educativa.

“El primero en ofender a la autonomía es el PAS y yo creo que lo que está defendiendo fundamentalmente el rector, defender el poder político del PAS en la universidad, no está defendiendo la autonomía, la autonomía implica que quede fuera de la institución cualquier fuerza política, no puede manejarse con fines políticos la universidad, la autonomía no tiene nada que ver con un uso político de ellos”, expresó Arturo Santamaría.

“Eso lo sabemos perfectamente hasta los que están en el PAS, ellos están defendiendo al PAS y no a la autonomía”, dijo Santamaría Gómez.

Aunque el rector de la UAS realizó un llamado a los universitarios a “levantarse en armas” y luchar, el profesor consideró que los universitarios están ajenos a esta lucha, debido a que es una lucha por parte del PAS y sus intereses políticos.

“Los estudiantes no están involucrados, no son los estudiantes de los 80´s que por sí mismo tenían organizaciones políticas dentro de la Universidad, y actuaban y se movilizaban siguiendo sus convicciones, aquí es otra cosa, aquí si salen algunos de ellos es porque los obligan a salir los profesores, los directores de cada escuela, vamos a ver hasta dónde llega esto” dijo Santamaría Gómez.