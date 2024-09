MAZATLÁN._ La mañana del lunes en la Escuela Secundaria General #6 Cuauhtémoc un árbol de los llamados Neem se salió de sus raíces y cayó sobre dos carros parqueados en el estacionamiento del plantel, mientras que una de sus ramas golpeó a una maestra al caerle sobre su hombro y cabeza, lo que provocó qué tuviera que ser atendida por Cruz Roja y posteriormente llevada al Issste. El director de la institución, Miguel Victoria Rodríguez, explicó que la situación sucedió en un instante y fue algo verdadero inesperado, ya que nunca esperaron que el árbol se fuera a salir de sus raíces y venirse abajo sobre lo que tuviera alrededor, mientras que cuenta como fue el proceso para atender a la maestra Grecia Orona tras el golpe, lo cual tuvo sus complicaciones. “El día de ayer como a las 9:30 horas más o menos, uno de los árboles que están en el estacionamiento se cae y daña uno de los autos de los compañeros trabajadores, dos carros en realidad, uno más que el otro, sin embargo, gracias a que una de las ramas más pesadas de ese árbol cae encima del carro, esa misma rama le pega a una compañera maestra; el golpe la marea un poco, pero la compañera no se desmayó, gracias a Dios, ni tampoco perdió conocimiento en ningún momento”, señaló Victoria Rodríguez. “Otro compañero le ayudo a levantarse de la caída por el golpe y la llevo a una silla para que se sentara; ahí estuvo un tiempo hasta que me avisan del incidente y salgo inmediatamente de la dirección rumbo al estacionamiento, veo a la compañera y le pregunto cómo está; ella me dice qué está bien, sólo con un dolor en la cabeza, cuello y en los hombros, por lo que procedemos de inmediatamente a llamar a la Cruz Roja, y ellos nos informan que no tienen unidades en ese momento para venir por ella. Yo seguí insistiendo y luego de una hora y pasadito llega la ambulancia”.







El maestro mencionó que cuando esperaban a la ambulancia de Cruz Roja, se comunicó con el Alejandro Barraza, director general del Issste en Culiacán para contarle de la situación y que este los apoyara con la atención. Añadió que la maestra se encuentra actualmente recuperándose de los golpes y está en completa comunicación con su esposo para cualquier cosa que se presente. “En el lapso que estuvimos esperando la ambulancia, yo me comunico con el director general del Issste en Culiacán, Alejandro Barraza y él me informa que podíamos trasladarla en un carro particular, pero un familiar, el esposo de la compañera Grecia Orona determina que no consideraba prudente hacerlo, por lo cual tuvimos que esperar hasta que llegara la Cruz Roja. Cuándo por fin llegó ésta me voy con ella en la ambulancia, llegamos a urgencias donde la reciben, la suben a cama de inmediatamente y le ponen un sedante para que le quiten el dolor”. “Después el doctor que estaba atendiendo a la maestra me reporta que le iban a hacer los estudios pertinentes; yo le comenté al doctor encargado en ese momento de urgencia que había hablado con el Dr. Barraza y que ya tenía conocimiento este caso, para que le hicieran a la maestra todas las funciones necesaria, es como pudo esta instancia de salud recibimos y darnos muy buena atención de su parte”. “Yo le dejé mi número al esposo de la maestra por estar pendiente de cualquier situación que pasara y me la comunicara; hasta el momento no se ha comunicado conmigo, así que quiere decir que todo ha ido bien, al parecer todo está en orden”.