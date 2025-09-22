Maestros en Sinaloa dejan escuelas solas por la violencia, pese a la indicación oficial

Ante la denuncia hecha de padres de familia en escuelas de zonas serranas del sur del estado, de que cada vez es más recurrente el ausentismo de docentes por hechos de violencia, el jefe de los servicios coordinados de la Secretaría de Educación Pública y Cultura José Juan Rendón, dijo que la instrucción es que los maestros acudan a dar clases.

Insistió que la indicación es que deben asistir los docentes sin pretexto alguno.

“No tengo el dato de las escuelas, pero hay indicación de parte del Gobernador de Sinaloa y de la Secretaria es que los maestros estén en las escuelas y atiendan a los alumnos. Esa indicación es que atiendan el llamado”.

En escuelas de Concordia, citó que hay maestros y alumnos que aún no regresan luego de las vacaciones, pero que poco a poco tendrán que volver.

A diferencia de las escuelas de centro y norte donde por la inseguridad, hay escuelas que adoptaron el sistema virtual para continuar las clases, en comunidades serranas, donde los hechos violentos continúan, admitió que el regreso a clases está basado en que se den las condiciones.

“Ya están regresando porque hay las condiciones y las escuelas deben estar funcionando. No tienen la cantidad de alumnos que tenían porque muchos no han regresado, pero van a volver paulatinamente. Si son 15 faltan 5 y así”, explicó.

En cuanto al clima extremo de calor, expuso las indicaciones son las de proteger a los estudiantes para no arriesgarlos y lo asumen los directores de acuerdo a las condiciones del plantel educativo.