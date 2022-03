$!Maestros mazatlecos protestan en Servicios regionales de la SEPyC

“En específico, estamos para que se respete al SNTE, estamos pidiendo que se arregle lo de Educación Física, yo soy secretario de Organización y tengo varias llamadas de compañeras de preescolar, donde no hay agua, donde no hay luz, y las van a obligar a iniciar clases presenciales la semana que entra, en varios preescolares se robaron las subestación eléctrica, los minisplits. ¿Qué vamos hacer ahora en tiempo de calor?”, expresó.

“Les pedimos a los padres de familia que nos entiendan, nuestra lucha también es por ellos, estamos luchando porque el programa de Escuelas de Tiempo Completo no se pierda, que lo llamen como lo llamen, si a nivel federal no se puede solventar, entonces que sea el Estado quien le entre al quite, pero que no se pierda”.

Aquí están todos los maestros del SNTE 27, hay maestros de inicial, preescolar, primaria, secundarias técnicas, secundarias generales, tenemos el apoyo de compañeros del medio superior, que tal vez no tengan nada qué hacer aquí, pero son de una sección y nos están apoyando, también hay compañeros de educación física, educación especial, telesecundarias, todos los niveles estamos presentes, precisó.