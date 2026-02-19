Maestros protestan en Conalep Mazatlán I; institución afirma que no se han vulnerado derechos laborales

MAZATLÁN._ Un grupo de maestros del Conalep Mazatlán I, de Urías, realizó una protesta la mañana de este jueves 19 de febrero para exigir respeto a sus derechos laborales.

Con pancartas colocadas en la entrada del plantel y en sus manos, denunciaron acoso laboral y falta de transparencia.

El profesor Joel Jared Tirado Beltrán señaló ante los medios de comunicación que su función es de orientador educativo en el plantel III, que es una extensión de Conalep I, y que le han reducido la carga académica sin que le den una explicación, por lo que busca apoyo del Gobierno del Estado para que le den una solución.



Lamenta Conalep la manifestación del maestro

Por su parte, Conalep Sinaloa lamentó la manifestación realizada por el maestro Joel Jared Tirado Beltrán en los planteles Mazatlan I y Mazatlán III.

A través de un comunicado traído a las instalaciones de Noroeste y firmado por Dora Patricia Lizarraga Martínez, directora del plantel; y por Carlos Joel Guerra Ávila, director de Conalep Mazatlan Extensión III, Conalep Sinaloa informó que después de una revisión de sus planteamientos, se ha determinado que el profesor no tiene fundamentos legales para realizar dicha manifestación.

Esto, señalaron, ya que en ningún momento se le han vulnerado sus derechos consagrados en el contrato colectivo que lo proteje, ni su carga académica que es de 30 horas base más 5 horas de sobrecarga (máxima carga que un docente puede aspirar a tener en Conalep Sinaloa).

En el comunicado se afirmó que Conalep-Sinaloa ha sido un aliado constante del maestro Joel Jared, brindándole apoyo y recursos para su desarrollo profesional y de sus estudiantes, por lo que la institución se compromete a seguir trabajando para resolver cualquier inquietud o problema de manera constructiva y respetuosa.

Agradecieron la comprensión y apoyo de la comunidad y reiteraron el compromiso con la educación y el bienestar de su personal docente, administrativo y sobre todo de nuestros alumnos.