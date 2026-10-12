Malecón de Mazatlán requiere de diagnóstico confiable, soluciones integrales y transparentes: OCM

El malecón de Mazatlán no necesita solamente nuevas obras, sino un diagnóstico confiable, soluciones integrales y la certeza de que cada peso invertido contribuirá a proteger uno de los espacios más importantes de esta ciudad, manifestó el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

“El malecón no necesita solamente nuevas obras. Necesita un diagnóstico confiable, soluciones integrales y la certeza de que cada peso invertido contribuirá a proteger uno de los espacios más importantes de nuestra ciudad”, de acuerdo con un comunicado difundido este lunes.

Ante el colapso de dos tramos del paseo costero, de 70 y 100 metros de longitud en la Avenida del Mar y otros socavones detectados desde junio a la fecha tras el fuerte oleaje registrado en este puerto, dicho organismo ciudadano agregó que el malecón es uno de los espacios públicos más importantes de Mazatlán, forma parte de la identidad, de la convivencia cotidiana de las familias y de la actividad turística de la ciudad.

“Su conservación exige decisiones responsables, sustentadas en conocimiento técnico y con una visión de largo plazo. Los recursos públicos destinados a su rehabilitación deben traducirse en soluciones seguras y duraderas, no en una sucesión indefinida de reparaciones”, continuó.

“La ciudadanía no tiene por qué conformarse con saber cuánto cuesta reparar una obra pública. Tiene derecho a conocer por qué se dañó, cómo se pretende resolver el problema y qué mecanismos permitirán verificar los resultados”.

También expuso que para que constituya un mecanismo efectivo de colaboración y vigilancia, la Mesa Técnica para la evaluación del malecón que pretende crear el Gobierno de Mazatlán, debe contar con acceso a la documentación y capacidad para emitir recomendaciones independientes que se hagan públicas.

La responsabilidad de contratar, ejecutar y supervisar legalmente las obras continuará correspondiendo a las autoridades y demás responsables; la Mesa Técnica en mención funcionaría como un mecanismo adicional de evaluación, colaboración y seguimiento ciudadano.

“No se trata de sustituir a las autoridades, sino de fortalecer las decisiones públicas mediante conocimiento técnico, transparencia y participación ciudadana”, reiteró el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, que dirige Gustavo Rojo Navarro.

Dicho organismo ciudadano solicitó al Gobierno Municipal realizar y publicar un diagnóstico integral sobre las condiciones estructurales del malecón, las causas de los colapsos y los riesgos existentes en otros tramos, además, integrar una Mesa Técnica de Evaluación y Seguimiento con participación de colegios de profesionistas, universidades, especialistas independientes y organizaciones ciudadanas.

También pidió facilitar la revisión documental de las obras realizadas entre 2017 y 2018, así como de las intervenciones y acciones de mantenimiento posteriores.

“Presentar un plan integral de rehabilitación con prioridades, soluciones técnicas, presupuestos, fuentes de financiamiento, plazos y responsables”, precisó, “publicar los estudios, proyectos ejecutivos, contratos, presupuestos, pagos y avances de obra para facilitar la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos”.

“Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar la calidad de las intervenciones, sus condiciones de seguridad y su durabilidad”.