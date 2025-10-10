$!Malos olores, contaminación y hasta pérdida de energía, sufren vecinos del Jabalíes por una fuga de aguas negras

Al igual que múltiples zonas de Mazatlán, el andador Carlos McGregor del Infonavit Jabalíes está padeciendo una situación de contaminación y malos olores debido a una fuga de alcantarilla que llena de aguas negras todo el lugar, y que además ha provocado la falta de electricidad en algunas viviendas. Vecinos del lugar contaron a Noroeste que ya tienen más de tres semanas con este problema en su vecindario, mismo que no los deja vivir tranquilos por la polución de los charcos en sus banquetas. Una situación que afirman puede ser de riesgo, ya que en el andador viven personas discapacitadas.

Norma Luna, representante de los vecinos, comentó que personal de Jumapam sí ha caído al lugar para hacer las revisiones correspondientes; sin embargo, los trabajos no han sido completos y la fuga solo estuvo sin derramar aguas negras dos horas, ya que después de ese tiempo volvió a colapsarse. “Lo que pasa es que ahorita el drenaje está colapsado. Tenemos varias semanas ya; incluso las aguas negras se han filtrado a los registros de la Comisión (Federal de Electricidad) y nos hemos quedado varios días sin luz, debido a que los ‘chupones’ se fundieron”, explicó Norma Luna. “Sí han estado viniendo los de la Jumapam a destapar. Dura dos días y vuelve otra vez a colapsar; entonces el problema surge otra vez Incluso ayer vinieron, duraron media hora, dijeron que el problema resuelto, pero empezó el drenaje otra vez a botar”. Explicó que incluso los vecinos se han juntado para pagar el “Drenax” (Limpieza de Drenaje), pero al final es un costo que les sale caro.