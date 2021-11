Mamá de Sugey, joven desaparecida en Mazatlán, llega a reunión con ‘El Químico’, pero este ya se había ido

La reunión entre Rosa Alma Delia Hernández García, madre de la joven desaparecida Yajaira Sugey Parra, y el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, fracasó, dado que cuando la mujer llegó al Ayuntamiento para la cita con el Presidente Municipal, “El Químico” ya se había ido del lugar.

La cita estaba agendada a las 12:00 horas, al menos ese fue el acuerdo que Benítez Torres le dijo a la prensa cuando salía del lugar.

El Presidente Municipal salió a las 12:15 horas del Palacio Municipal, antes de abordar su camioneta e irse del lugar, detalló que esperó a la mujer un momento, pero que ya se tenía que ir.

“Las cité a las 12 y no vinieron, a las 12 les pedí que estuvieran aquí, y no han venido”, indicó.

El Presidente Municipal minutos después acudió a la obra de rehabilitación que están haciendo en la Avenida Gabriel Leyva, donde una tubería tronó, ocasionando que se quedaran sin agua las colonias Francisco I. Madero, Loma Atravesada y Fraccionamiento del Bosque.

Rosa Alma Delia Hernández García llegó al Ayuntamiento cinco minutos después de que el Alcalde se fuera, donde señaló que estuvo en reuniones en la mañana, además que al no ser de Mazatlán, se le complica todavía llegar a tiempo a sus citas en el puerto.

Al llegar al lugar, Rosa entró a la Presidencia Municipal, pero en recepción le dijeron que no había instrucciones para que fuera atendida, y no se le canalizó con nadie.

“Que no está, no va a llegar, no dejó ningún recado... ya es la segunda vez que vinimos, y las dos veces no nos ha podido atender, y tampoco nos canalizan a ningún lado”, manifestó la madre de Sugey.