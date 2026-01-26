Manejo de bolardo en Playa Norte queda a cargo de los propios pescadores

La operatividad y el manejo del bolardo instalado en la rampa de acceso de vehículos a la Playa Norte tras el ingreso de un tráiler que quedó varado en la arena la noche del miércoles quedará a cargo de los propios pescadores, informó el Gobierno Municipal.

“La operatividad y el manejo del bolardo quedará a cargo de los propios pescadores, permitiendo atender sus necesidades sin afectar el orden y la seguridad en la zona”, añadió en un comunicado de prensa con fecha del 25 de enero.

“Los pescadores manifestaron su conformidad con las medidas implementadas y con la señalización instalada”.

En el documento se da a conocer que a la reunión con los pescadores que tienen su base en esa parte de Mazatlán acudieron el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez; el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado y el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Espinoza Bastidas.

La noche del pasado miércoles el conductor de un tráiler de conocida empresa de paquetería ingresó a la playa en ese sitio, pero la unidad quedó embancada en la arena, por lo que fue necesario utilizar una grúa para sacarla del lugar.

El conductor procedente de Guanajuato, que iba acompañado de una joven, fue detenido y cumplió un arresto de 36 horas en celdas de la SSPM por alterar el orden público y la Alcaldesa manifestó al día siguiente que el ingreso de la unidad a la playa fue porque quien la tripulaba iba a hacer una petición de matrimonio.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán manifestó este lunes en entrevista que la inconformidad que se generó entre pescadores por la instalación del bolardo fue porque entre algunos de ellos se comentaban que no iban a dejar entrar a nadie al lugar y que supuestamente se iba a retirar la rampa, pero no era el caso y ya se aclaró ese mal entendido.

”Yo les dije que iba atendiendo una petición que me hizo la Presidenta Municipal, pero que estamos a la orden de cualquier cosa, de cualquier tema atenderlo, pero ya están todos ellos en conocimiento, tienen una llave y están constantemente coordinados con los acuáticos que son los que también tienen la otra llave”, añadió Ríos Pérez,

Precisó que una de las personas que más tiempo se lleva en la Playa Norte para la venta de pescado es quien tiene una llave para retirar el bolardo cuando así se requiere que los trabajadores del mar ingresen con vehículos para la carga y descarga del producto o lo que ocupan para sus actividades y otra llave la tiene personal del Escuadrón de Salvamento Acuático.