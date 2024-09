La vecina señaló también que el propósito de la manifestación es para que las autoridades puedan revisar estos casos a fondos y de reabran todos los accesos a playas que fueron tapadas, no obstante, afirma que quien debería darles una solución pronta en eso es el Alcalde, a quien acusa de no importarle sus problemas y heredárselos a la siguiente administración.

“Esta manifestación pacífica es para llamarle la atención a los tres niveles de gobierno, porque no nos han hecho caso. Estamos haciendo gestiones a través de nuestros abogados, pero lo más decente sería que nuestro Alcalde acudiera y nos abriera el paso a los mazatlecos, a los que le dimos nuestro voto. Yo me siento defraudada. ¿Por qué? Porque ahorita él ya se va y ya no le importa. Nos envió seguridad pública, nada más. ¿Por qué no nos envía al arquitecto Paúl?”, dijo.

“No hemos sido reprendidos, hay que aclararlo, pero esperamos solución, no nada más la visita de seguridad pública, necesitamos una solución, ya son cuatro los accesos y él está heredando esto a la nueva Presidenta, un problema porque nosotros vamos a continuar, no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir hasta que se abran esos accesos a la playa que por decreto presidencial son libres, pertenecen a los bienes de la nación y eso lo vamos a pelear ante las instancias que sean necesarias”.