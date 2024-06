“Vamos poco a poco, yo creo que vamos a terminar nuestra administración muy bien, hoy quiero decirles que las condiciones han mejorado bastante a como estaban cuando llegamos. Veamos cómo estaban, que te paraban, los retenes eran constantes, hasta la zona turística eran prácticamente quejas y quejas. Las quejas han disminuido, no digo que no existan, es normal, pero han disminuido bastante”.

Precisó que los chalecos antibala no se caducaron en la actual administración, sino en el pasado, son muy viejos, se dejó de gastar en eso porque le sacan la vuelta al gasto al ser millones de pesos, pero es por la seguridad también de los elementos y de la ciudadanía.

“Que lo detectamos y por qué hasta ahora, bueno, porque detectamos un mundo de cosas, el asunto es que no puedes comprar todo al mismo tiempo, no puedes tener nuevos policías que cuestan millones de pesos, no puedes comprar patrullas, no puedes comprar chalecos, tienes que hacerlo pausado y conforme va llegando el recurso”, subrayó el Alcalde.

También dio a conocer que se va seguir comprando camiones recolectores de basura antes de que concluya la actual administración municipal, la próxima semana se van a entregar camiones para Parques y Jardines.

Se trata de camiones de volteo, camionetas doble rodado.

“Y también estaremos entregando las patrullas que nos llegan, el miércoles o jueves nos llegan las patrullas de Tránsito, entonces quizá la siguiente semana (en dos semanas) entreguemos eso, pero es un tema que nosotros queremos no descuidar, no porque ya nos queden cuatro meses vamos a cruzarnos brazos y ahí los que lleguen que le busquen, no, es un tema de la ciudad, no es un tema de administración a otra administración”.