Manifiesta Alcaldesa de Mazatlán baja de incidencia delictiva en franja turística por Operativo Baluarte de la Marina

Tras el despliegue del Operativo Baluarte por parte de la Secretaría de Marina Armada de México ha disminuido la incidencia delictiva en el paseo turístico, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez tras participar en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz.

“El día de hoy estuvimos revisando el Operativo Baluarte, que es un operativo especial que está encabezado por el capitán Machado de Semar, en el cual se trata de personal de la Marina que están motorizados, se encuentran patrullando por todo lo que es la zona costera, el malecón, están en Zona Dorada, en Cerritos y estamos revisando la incidencia delictiva que va a la baja, esto gracias a este operativo en esa zona”, expresó Palacios Domínguez este lunes.

“Estamos también en general viendo de todas las colonias y de todas las zonas que se está llevando la incidencia delictiva de robo a vehículos y robo de motocicletas que va a la baja en mayo, entonces en esta semana estamos reforzando todas las áreas para que continúe de esa manera”.

También recordó que el 27 de mayo se realizará la primeria Feria de la Paz en el Fraccionamiento Pradera Dorada, en este puerto, que es una acción que se realiza basándose en la política pública de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la que se busca que las colonias que presentan áreas de oportunidad de se apoye en seguridad, en generar comités de paz.

Dio a conocer que se empezará en esa parte de la ciudad porque ahí se tiene alrededor de 18 mil personas que viven en esos fraccionamientos desde el 1 al 7, por lo que es mucha gente la que se beneficiará con esta Feria de la Paz, además de que se generarán los Segurichat, los Comités de Paz y se tendrán jornadas de atención ciudadana.

También las personas que quieran hacer gestión para cualquier tipo de servicio público se les atenderá, además se tendrán servicios de corte de cabello, despensas y atenciones de dependencias estatales como trámites de actas de nacimiento, entre otros, expresó.

Los tres niveles de gobierno estarán presentes, continuó, además se tendrán actividades deportivas y culturales por lo que se invita a todas las personas que quieran acudir vayan en la mañana a esta primera Feria de Paz que se estará teniendo cada semana en Mazatlán como parte de la estrategia de seguridad nacional en atención a las causas, por lo que se va directamente a las colonias a generar sembradores de paz que son las personas voluntarias que van casa por casa a ofrecer los servicios y programas que tienen los gobiernos municipal, estatal y federal.